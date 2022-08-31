https://ria.ru/20220831/kirpich-1813381934.html

В Иркутске на голову шестилетней девочки упал кирпич

В Иркутске на голову шестилетней девочки упал кирпич - РИА Новости, 31.08.2022

В Иркутске на голову шестилетней девочки упал кирпич

Кирпич, сброшенный семилетним мальчиком из окна многоэтажного дома в Иркутске, тяжело травмировал другого ребенка, СК проводится процессуальная проверка,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:17

2022-08-31T12:17

2022-08-31T12:17

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

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ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Кирпич, сброшенный семилетним мальчиком из окна многоэтажного дома в Иркутске, тяжело травмировал другого ребенка, СК проводится процессуальная проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой СК по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел вечером во вторник."Семилетний мальчик из окна подъезда жилого дома в микрорайоне Университетский Иркутска сбросил кирпич на козырек подъезда, который попал по голове 6-летней девочке. За состоянием ребенка следят медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.Прокуратурой также будет дана оценка работе органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220305/ubiystvo-1776697095.html

иркутск

иркутская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область