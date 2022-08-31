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В Иркутске на голову шестилетней девочки упал кирпич - РИА Новости, 31.08.2022
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В Иркутске на голову шестилетней девочки упал кирпич
В Иркутске на голову шестилетней девочки упал кирпич - РИА Новости, 31.08.2022
В Иркутске на голову шестилетней девочки упал кирпич
Кирпич, сброшенный семилетним мальчиком из окна многоэтажного дома в Иркутске, тяжело травмировал другого ребенка, СК проводится процессуальная проверка,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:17
2022-08-31T12:17
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
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ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Кирпич, сброшенный семилетним мальчиком из окна многоэтажного дома в Иркутске, тяжело травмировал другого ребенка, СК проводится процессуальная проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой СК по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел вечером во вторник."Семилетний мальчик из окна подъезда жилого дома в микрорайоне Университетский Иркутска сбросил кирпич на козырек подъезда, который попал по голове 6-летней девочке. За состоянием ребенка следят медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.Прокуратурой также будет дана оценка работе органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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иркутск
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутская область
12:17 31.08.2022
 
В Иркутске на голову шестилетней девочки упал кирпич

В Иркутске семилетний мальчик бросил кирпич из окна и случайно тяжело травмировал девочку

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Кирпич, сброшенный семилетним мальчиком из окна многоэтажного дома в Иркутске, тяжело травмировал другого ребенка, СК проводится процессуальная проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой СК по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел вечером во вторник.
"Семилетний мальчик из окна подъезда жилого дома в микрорайоне Университетский Иркутска сбросил кирпич на козырек подъезда, который попал по голове 6-летней девочке. За состоянием ребенка следят медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
Прокуратурой также будет дана оценка работе органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ПроисшествияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская область
 
 
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