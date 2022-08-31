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Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии - РИА Новости, 31.08.2022
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Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии - РИА Новости, 31.08.2022
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба посольства РФ в Бишкеке. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:37
2022-08-31T07:37
михаил мишустин
вячеслав володин
сергей лавров
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БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба посольства РФ в Бишкеке.По его словам, в послании лидера РФ отмечается, что "отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, в том числе в рамках многосторонних форматов".Уточняется, что свои поздравления по случаю Дня независимости Киргизии также направили премьер России Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.Киргизия в среду отмечает 31-ю годовщину обретения независимости республики.
https://ria.ru/20220824/putin-1811782413.html
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михаил мишустин, вячеслав володин, сергей лавров, россия, киргизия
Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Россия, Киргизия
07:37 31.08.2022
 
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Киргизии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле. Архивное фото
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БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба посольства РФ в Бишкеке.
"Президент России В.В. Путин поздравил президента Кыргызстана С.Н. Жапарова с Днем независимости", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в послании лидера РФ отмечается, что "отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, в том числе в рамках многосторонних форматов".
"Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-киргизских связей – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", – цитирует послание российского лидера диппредставительство.
Уточняется, что свои поздравления по случаю Дня независимости Киргизии также направили премьер России Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Киргизия в среду отмечает 31-ю годовщину обретения независимости республики.
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