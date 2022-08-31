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Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии - РИА Новости, 31.08.2022

Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба посольства РФ в Бишкеке. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:37

2022-08-31T07:37

2022-08-31T07:37

михаил мишустин

вячеслав володин

сергей лавров

россия

киргизия

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БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба посольства РФ в Бишкеке.По его словам, в послании лидера РФ отмечается, что "отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, в том числе в рамках многосторонних форматов".Уточняется, что свои поздравления по случаю Дня независимости Киргизии также направили премьер России Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.Киргизия в среду отмечает 31-ю годовщину обретения независимости республики.

https://ria.ru/20220824/putin-1811782413.html

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михаил мишустин, вячеслав володин, сергей лавров, россия, киргизия