Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Киргизии
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле. Архивное фото
БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба посольства РФ в Бишкеке.
"Президент России В.В. Путин поздравил президента Кыргызстана С.Н. Жапарова с Днем независимости", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в послании лидера РФ отмечается, что "отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, в том числе в рамках многосторонних форматов".
"Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-киргизских связей – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", – цитирует послание российского лидера диппредставительство.
Уточняется, что свои поздравления по случаю Дня независимости Киргизии также направили премьер России Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Киргизия в среду отмечает 31-ю годовщину обретения независимости республики.