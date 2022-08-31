https://ria.ru/20220831/kipr-1813462171.html
На Кипре отменили обязательное ношение масок в помещениях
На Кипре отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 31.08.2022
На Кипре отменили обязательное ношение масок в помещениях
Совет министров Кипра решил приостановить требование носить защитные маски в помещениях, сообщил министр здравоохранения Михалис Хадзипанделас. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:15
2022-08-31T19:15
2022-08-31T19:15
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АФИНЫ, 31 авг — РИА Новости. Совет министров Кипра решил приостановить требование носить защитные маски в помещениях, сообщил министр здравоохранения Михалис Хадзипанделас."После трех лет пандемии мы можем приступить к смягчению действующих правил, поскольку эпидемиологические данные показывают значительное улучшение в нашей стране", — сказал министр.По его словам, с 31 августа использовать средства защиты в закрытых помещениях больше не нужно. Исключение составляют зоны повышенного риска: больницы, дома престарелых, места оказания медицинских услуг (амбулатории, лечебно-диагностические и реабилитационные центры), аптеки, общественный транспорт.Кроме того, на Кипре снимаются все ограничения на заполняемость объектов общественного питания, развлекательных и торговых центров, церквей, ярмарок, стадионов и казино.Въезд в страну для туристов сейчас свободный: не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации. Прямых рейсов из России нет, добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Стоимость перелета в сентябре стартует от 25 тысяч рублей с человека в одну сторону.
https://ria.ru/20220831/yuzhnayakoreya-1813372491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кипр, медицинские маски, новости - туризм, туризм, туристы, коронавирус covid-19
Туризм, Кипр, Медицинские маски, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Коронавирус COVID-19
На Кипре отменили обязательное ношение масок в помещениях
Кипр приостановил обязательное ношение защитных масок в помещениях
АФИНЫ, 31 авг — РИА Новости. Совет министров Кипра решил приостановить требование носить защитные маски в помещениях, сообщил министр здравоохранения Михалис Хадзипанделас.
"После трех лет пандемии мы можем приступить к смягчению действующих правил, поскольку эпидемиологические данные показывают значительное улучшение в нашей стране", — сказал министр.
По его словам, с 31 августа использовать средства защиты в закрытых помещениях больше не нужно. Исключение составляют зоны повышенного риска: больницы, дома престарелых, места оказания медицинских услуг (амбулатории, лечебно-диагностические и реабилитационные центры), аптеки, общественный транспорт.
Кроме того, на Кипре снимаются все ограничения на заполняемость объектов общественного питания, развлекательных и торговых центров, церквей, ярмарок, стадионов и казино.
Въезд в страну для туристов сейчас свободный: не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации. Прямых рейсов из России нет, добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Стоимость перелета в сентябре стартует от 25 тысяч рублей с человека в одну сторону.