https://ria.ru/20220831/kipr-1813448143.html

Кипр лишит гражданства семерых иностранцев

Кипр лишит гражданства семерых иностранцев - РИА Новости, 31.08.2022

Кипр лишит гражданства семерых иностранцев

Совет министров Кипра решил аннулировать паспорта семерых иностранцев, в том числе из-за санкций ЕС, сообщил министр внутренних дел Никос Нурис после заседания, РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:25

2022-08-31T15:25

2022-08-31T15:25

в мире

кипр

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Совет министров Кипра решил аннулировать паспорта семерых иностранцев, в том числе из-за санкций ЕС, сообщил министр внутренних дел Никос Нурис после заседания, прошедшего под председательством президента Никоса Анастасиадиса."Совет министров сегодня принял решение начать процесс отзыва паспортов четырех инвесторов и трех членов их семей на основании выводов Следственного комитета, санкций Европейского союза, а также положений действующего законодательства", - сказал Нурис.Он не сообщил имена иностранцев.В апреле сообщалось, что правительство Кипра поручило начать процесс аннулирования кипрских паспортов четырех россиян из санкционных списков Евросоюза, а затем еще четырех граждан России и членов их семей.Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за продажу паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.

https://ria.ru/20220824/sud-1811819875.html

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в мире, кипр, россия, санкции в отношении россии, евросоюз