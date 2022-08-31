В Кабуле прогремел взрыв
Полиция сообщила о двух погибших и трех раненных при взрыве машины с взрывчаткой в Кабуле
© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкСотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле
Сотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле. Архивное фото
КАБУЛ, 31 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости представитель полиции.
"Сегодня днем автомобиль Corolla со взрывчаткой взорвался в районе Саркотал 17-го округа города Кабула, в результате чего двое наших соотечественников погибли, и еще трое пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы безопасности прибыли на место. Ведется расследование.
В среду агентство Khaama Press передавало, что в Кабуле произошел взрыв на фоне того, как талибы проводили праздничные мероприятия по случаю первой годовщины вывода войск США из страны.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность