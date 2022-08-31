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В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 31.08.2022
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В Кабуле прогремел взрыв
В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 31.08.2022
В Кабуле прогремел взрыв
Два человека погибли, трое пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости представитель полиции. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:02
2022-08-31T17:02
в мире
кабул (город)
талибан
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КАБУЛ, 31 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости представитель полиции."Сегодня днем автомобиль Corolla со взрывчаткой взорвался в районе Саркотал 17-го округа города Кабула, в результате чего двое наших соотечественников погибли, и еще трое пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что силы безопасности прибыли на место. Ведется расследование.В среду агентство Khaama Press передавало, что в Кабуле произошел взрыв на фоне того, как талибы проводили праздничные мероприятия по случаю первой годовщины вывода войск США из страны.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), талибан
В мире, Кабул (город), Талибан
17:02 31.08.2022
 
В Кабуле прогремел взрыв

Полиция сообщила о двух погибших и трех раненных при взрыве машины с взрывчаткой в Кабуле

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкСотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле
Сотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Саид Закерия
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Сотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 31 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости представитель полиции.
"Сегодня днем автомобиль Corolla со взрывчаткой взорвался в районе Саркотал 17-го округа города Кабула, в результате чего двое наших соотечественников погибли, и еще трое пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы безопасности прибыли на место. Ведется расследование.
В среду агентство Khaama Press передавало, что в Кабуле произошел взрыв на фоне того, как талибы проводили праздничные мероприятия по случаю первой годовщины вывода войск США из страны.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреКабул (город)Талибан
 
 
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