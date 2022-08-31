https://ria.ru/20220831/kabul-1813490043.html

В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 31.08.2022

В Кабуле прогремел взрыв

Два человека погибли, трое пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости представитель полиции. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:02

2022-08-31T17:02

2022-08-31T17:02

в мире

кабул (город)

талибан

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КАБУЛ, 31 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости представитель полиции."Сегодня днем автомобиль Corolla со взрывчаткой взорвался в районе Саркотал 17-го округа города Кабула, в результате чего двое наших соотечественников погибли, и еще трое пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что силы безопасности прибыли на место. Ведется расследование.В среду агентство Khaama Press передавало, что в Кабуле произошел взрыв на фоне того, как талибы проводили праздничные мероприятия по случаю первой годовщины вывода войск США из страны.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220831/afganistan-1813309353.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кабул (город), талибан