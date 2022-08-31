https://ria.ru/20220831/ivi-1813453900.html
РКН запросил у онлайн-кинотеатра Ivi информацию об утечке данных клиентов
РКН запросил у онлайн-кинотеатра Ivi информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 31.08.2022
РКН запросил у онлайн-кинотеатра Ivi информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Ivi информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:36
2022-08-31T15:36
2022-08-31T15:36
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Ivi информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах появилась информация об утечке данных пользователей онлайн-кинотеатра Ivi, в том числе данных банковских карт. В компании агентству в свою очередь заявили, что информация о якобы утекшей базе данных пользователей не имеет отношения к сервису Ivi."Роскомнадзор направил администрации онлайн-кинотеатра Ivi запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании", - говорится в сообщении.Ведомство также напомнило, что с 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20220720/informatsiya-1803604748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
РКН запросил у онлайн-кинотеатра Ivi информацию об утечке данных клиентов
РКН запросил у онлайн-кинотеатра Ivi информацию о возможной утечке данных клиентов
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Ivi информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об утечке данных пользователей онлайн-кинотеатра Ivi, в том числе данных банковских карт. В компании агентству в свою очередь заявили, что информация о якобы утекшей базе данных пользователей не имеет отношения к сервису Ivi.
"Роскомнадзор
направил администрации онлайн-кинотеатра Ivi запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании", - говорится в сообщении.
Ведомство также напомнило, что с 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.