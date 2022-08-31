https://ria.ru/20220831/istoriya-1813297363.html

Берлускони заявил, что Горбачев изменил историю XX века

Берлускони заявил, что Горбачев изменил историю XX века - РИА Новости, 31.08.2022

Берлускони заявил, что Горбачев изменил историю XX века

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Михаил Горбачёв был человеком, который изменил историю ХХ века. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:58

2022-08-31T00:58

2022-08-31T12:14

михаил горбачев

ссср

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сильвио берлускони

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РИМ, 31 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Михаил Горбачёв был человеком, который изменил историю ХХ века."Сегодня в трауре все свободные люди, ушел образец демократии", - говорится в сообщении на странице Берлускони в Facebook*По его словам, Горбачеву хватило ясности, честности и политического мужества, "чтобы положить конец советской тоталитарной системе и избрать путь демократии и уважения суверенитета народов"."Он питал иллюзии, что коммунистическую систему можно реформировать изнутри, но он сумел принять волю народов, которая привела к распаду СССР. Благодаря ему и Рональду Рейгану был положен конец разделению мира на блоки, и начался процесс сближения уже некоммунистической России с Западом. Процесс, в котором я тоже участвовал в качестве премьер-министра Италии и который резко прервался в последние годы", - заявил Берлускони. Он также вспомнил многочисленные встречи с Горбачевым, подчеркнув, что даже после ухода тот остался авторитетным наблюдателем в мировой политике.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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михаил горбачев, ссср, в мире, сильвио берлускони