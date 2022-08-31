https://ria.ru/20220831/iran-1813582690.html

МАГАТЭ: Иран подключил к обогащению урана второй каскад центрифуг из трех

МАГАТЭ: Иран подключил к обогащению урана второй каскад центрифуг из трех - РИА Новости, 31.08.2022

МАГАТЭ: Иран подключил к обогащению урана второй каскад центрифуг из трех

МАГАТЭ сообщает, что Иран начал обогащать уран уже на втором из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе, передает агентство РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:10

2022-08-31T22:10

2022-08-31T22:26

в мире

иран

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МАГАТЭ сообщает, что Иран начал обогащать уран уже на втором из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад организации.МАГАТЭ в понедельник заявляло, что Иран начал обогащать уран с использованием одного из трех каскадов центрифуг IR-6, которые были недавно установлены на подземном объекте в Натанзе. Тогда сообщалось, что на объекте начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до 5%.Отмечается, что на втором каскаде также предполагается обогащение урана до 5%. На третий каскад все еще не подается материал.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается уже несколько дней.

https://ria.ru/20220829/uran-1813037064.html

https://ria.ru/20220831/drony-1813582220.html

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в мире, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)