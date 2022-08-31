22:10 31.08.2022 (обновлено: 22:26 31.08.2022)
МАГАТЭ: Иран подключил к обогащению урана второй каскад центрифуг из трех
МАГАТЭ: Иран подключил к обогащению урана второй каскад центрифуг IR-6 в Натанзе
© Depositphotos / fineartЧасть ускорителя
© Depositphotos / fineart
Часть ускорителя . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МАГАТЭ сообщает, что Иран начал обогащать уран уже на втором из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад организации.
29 августа, 23:54Иран начал обогащать уран на подземном объекте, пишут СМИ
Отмечается, что на втором каскаде также предполагается обогащение урана до 5%. На третий каскад все еще не подается материал.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается уже несколько дней.