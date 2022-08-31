https://ria.ru/20220831/iran-1813433016.html

В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС

В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022

В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС

Иран готов оказать содействие в ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:44

2022-08-31T14:44

2022-08-31T14:44

в мире

россия

иран

мид ирана

сергей лавров

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Иран готов оказать содействие в ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян."Иран готов оказать любую помощь в содействии спокойствия и мира на данной АЭС, а так же на прилегающих к ней территориях", - сказал Абдоллахиян по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Глава МИД Ирана сообщил, что в ходе переговоров, обсуждались вопросы, касающиеся не только ЗАЭС, но и "военнопленных, на которых обращают особое внимание.

https://ria.ru/20220831/zakupki-1813370669.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран, мид ирана, сергей лавров, запорожская аэс