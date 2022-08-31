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В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС
В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС
Иран готов оказать содействие в ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:44
2022-08-31T14:44
2022-08-31T14:44
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Иран готов оказать содействие в ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян."Иран готов оказать любую помощь в содействии спокойствия и мира на данной АЭС, а так же на прилегающих к ней территориях", - сказал Абдоллахиян по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Глава МИД Ирана сообщил, что в ходе переговоров, обсуждались вопросы, касающиеся не только ЗАЭС, но и "военнопленных, на которых обращают особое внимание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, мид ирана, сергей лавров, запорожская аэс
В мире, Россия, Иран, МИД Ирана, Сергей Лавров, Запорожская АЭС
В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС
Глава МИД Ирана заявил, что республика готова оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС