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Работа над российско-иранским документом завершается, заявил Лавров

Работа над российско-иранским документом завершается, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022

Работа над российско-иранским документом завершается, заявил Лавров

Работа над всеобъемлющим документом по сотрудничеству России и Ирана находится на завершающей стадии, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:39

2022-08-31T13:39

2022-08-31T14:01

сергей лавров

иран

россия

в мире

хоссейн амир абдоллахиян

мид ирана

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Работа над всеобъемлющим документом по сотрудничеству России и Ирана находится на завершающей стадии, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы удовлетворены тем, как развиваются наши двусторонние отношения. Они выходят на новый качественный уровень, который будет зафиксирован в большом межгосударственном договоре. Работа над этим документом сейчас находится на завершающей стадии. Он будет иметь стратегическое значение, и в нем будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

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иран

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Екатерина Зайцева

сергей лавров, иран, россия, в мире, хоссейн амир абдоллахиян, мид ирана