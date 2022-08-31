https://ria.ru/20220831/iran-1813410197.html
Работа над российско-иранским документом завершается, заявил Лавров
Работа над российско-иранским документом завершается, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022
Работа над российско-иранским документом завершается, заявил Лавров
Работа над всеобъемлющим документом по сотрудничеству России и Ирана находится на завершающей стадии, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:39
2022-08-31T13:39
2022-08-31T14:01
сергей лавров
иран
россия
в мире
хоссейн амир абдоллахиян
мид ирана
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Работа над всеобъемлющим документом по сотрудничеству России и Ирана находится на завершающей стадии, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы удовлетворены тем, как развиваются наши двусторонние отношения. Они выходят на новый качественный уровень, который будет зафиксирован в большом межгосударственном договоре. Работа над этим документом сейчас находится на завершающей стадии. Он будет иметь стратегическое значение, и в нем будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, иран, россия, в мире, хоссейн амир абдоллахиян, мид ирана
Сергей Лавров, Иран, Россия, В мире, Хоссейн Амир Абдоллахиян, МИД Ирана
13:39 31.08.2022 (обновлено: 14:01 31.08.2022)
Работа над российско-иранским документом завершается, заявил Лавров
Лавров: работа над документом по отношениям России и Ирана находится на завершающей стадии