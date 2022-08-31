Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/iran-1813373738.html
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров
Россия и Иран сконцентрированы на создании таких механизмов, которые позволят продолжать сотрудничество, независимо от действий западных стран, заявил глава МИД РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:49
2022-08-31T11:50
в мире
хоссейн амир абдоллахиян
иран
мид ирана
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Иран сконцентрированы на создании таких механизмов, которые позволят продолжать сотрудничество, независимо от действий западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международная обстановка требует регулярной "сверки часов" и координации наших действий. Наши западные коллеги в стремлении установить своё полное доминирование в мире целенаправленно, последовательно разрушают всю структуру международных отношений", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном."На этом фоне мы концентрируемся вместе с нашими друзьями, включая Иран, на создании надёжных, конструктивных механизмов, которые позволят независимо от какого-либо диктата развивать взаимовыгодное сотрудничество", - добавил министр.
https://ria.ru/20220831/zakupki-1813370669.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хоссейн амир абдоллахиян, иран, мид ирана, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Хоссейн Амир Абдоллахиян, Иран, МИД Ирана, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:49 31.08.2022 (обновлено: 11:50 31.08.2022)
 
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия и Иран настроены на продолжение сотрудничества без диктата Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Иран сконцентрированы на создании таких механизмов, которые позволят продолжать сотрудничество, независимо от действий западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Международная обстановка требует регулярной "сверки часов" и координации наших действий. Наши западные коллеги в стремлении установить своё полное доминирование в мире целенаправленно, последовательно разрушают всю структуру международных отношений", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.
"На этом фоне мы концентрируемся вместе с нашими друзьями, включая Иран, на создании надёжных, конструктивных механизмов, которые позволят независимо от какого-либо диктата развивать взаимовыгодное сотрудничество", - добавил министр.
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
11:39
МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ
 
В миреХоссейн Амир АбдоллахиянИранМИД ИранаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала