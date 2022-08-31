https://ria.ru/20220831/iran-1813373738.html
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров
Россия и Иран сконцентрированы на создании таких механизмов, которые позволят продолжать сотрудничество, независимо от действий западных стран, заявил глава МИД РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:49
2022-08-31T11:49
2022-08-31T11:50
в мире
хоссейн амир абдоллахиян
иран
мид ирана
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Иран сконцентрированы на создании таких механизмов, которые позволят продолжать сотрудничество, независимо от действий западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международная обстановка требует регулярной "сверки часов" и координации наших действий. Наши западные коллеги в стремлении установить своё полное доминирование в мире целенаправленно, последовательно разрушают всю структуру международных отношений", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном."На этом фоне мы концентрируемся вместе с нашими друзьями, включая Иран, на создании надёжных, конструктивных механизмов, которые позволят независимо от какого-либо диктата развивать взаимовыгодное сотрудничество", - добавил министр.
https://ria.ru/20220831/zakupki-1813370669.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хоссейн амир абдоллахиян, иран, мид ирана, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Хоссейн Амир Абдоллахиян, Иран, МИД Ирана, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:49 31.08.2022 (обновлено: 11:50 31.08.2022)
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия и Иран настроены на продолжение сотрудничества без диктата Запада