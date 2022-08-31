https://ria.ru/20220831/iran-1813373738.html

Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров

Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2022

Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров

Россия и Иран сконцентрированы на создании таких механизмов, которые позволят продолжать сотрудничество, независимо от действий западных стран, заявил глава МИД РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:49

2022-08-31T11:49

2022-08-31T11:50

в мире

хоссейн амир абдоллахиян

иран

мид ирана

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Иран сконцентрированы на создании таких механизмов, которые позволят продолжать сотрудничество, независимо от действий западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международная обстановка требует регулярной "сверки часов" и координации наших действий. Наши западные коллеги в стремлении установить своё полное доминирование в мире целенаправленно, последовательно разрушают всю структуру международных отношений", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном."На этом фоне мы концентрируемся вместе с нашими друзьями, включая Иран, на создании надёжных, конструктивных механизмов, которые позволят независимо от какого-либо диктата развивать взаимовыгодное сотрудничество", - добавил министр.

https://ria.ru/20220831/zakupki-1813370669.html

иран

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, хоссейн амир абдоллахиян, иран, мид ирана, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)