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Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России - РИА Новости, 31.08.2022
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Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России
Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России
Автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa могут появиться в продаже в России, в частности, модели Tara и Shahin, прогнозируют эксперты "Открытие Авто". РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T05:08
2022-08-31T09:54
экономика
авто
россия
иран
автоваз
peugeot 3008
hyundai genesis
kia rio
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa могут появиться в продаже в России, в частности, модели Tara и Shahin, прогнозируют эксперты "Открытие Авто"."Ближе всего к современной российской реальности — Iran Khodro, а также второй крупный местный автопроизводитель Saipa. На недавнюю автовыставку в Москве каждый из этих брендов привез свой вариант новинок — оба седана", — отмечают эксперты, говоря об иранских моделях, которые могут привезти в Россию.Новый седан Iran Khodro Tara построен на базе платформы Peugeot 301. Размерами модель чуть больше Kia Rio и Hyundai Solaris, оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил, к нему полагается 6-ступенчатый "автомат", разгоняющий седан до 190 км/ч. Saipa же презентовала четырехдверку Shahin, в основе которой старая платформа Toyota из 90-х. Размеры модели в габаритах перечисленных корейских автопроизводителей, двигатель — 1,5 турболитра мощностью 110 лошадиных сил."На скамейке запасных Iran Khodro есть также компакты Dena (переписанный на новый лад старый знакомый Samand, он же Peugeot 405) и Runna (Peugeot 206). У Saipa есть маленький седан Saina и совсем крохотный хэтчбек Quik", — подчеркивают эксперты.По их прогнозам, перспективы у иранских марок в России очень хорошие, за пять лет они могут занять до 10% российского авторынка. То есть стать крепкой альтернативой "народным" маркам в доступном сегменте — главным образом, "АвтоВАЗу". Но такое возможно после организации местного производства и государственной поддержки, подчеркивают в "Открытие Авто".Эксперты также напомнили, что иранский авторынок уже один раз соприкасался с Россией в середине нулевых. В 2006 году в Россию привезли саму популярную модель автопарка Ирана — Iran Khodro Samand. За три года было продано 12 тысяч автомобилей, однако в 2010 году иранцам пришлось уйти из-за нового техрегламента, запрещающего машины классом ниже "Евро-4".
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экономика, авто, россия, иран, автоваз, peugeot 3008, hyundai genesis, kia rio, saipa, iran khodro
Экономика, Авто, Россия, Иран, АвтоВАЗ, Peugeot 3008, Hyundai Genesis, Kia Rio, Saipa, Iran Khodro
05:08 31.08.2022 (обновлено: 09:54 31.08.2022)
 
Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России

"Открытие Авто": поставки иранских авто в Россию могут начаться с Saipa и Iran Khodro

© AP Photo / Ebrahim NorooziРабочие на автомобильном заводе Iran Khodro в Тегеране
Рабочие на автомобильном заводе Iran Khodro в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Рабочие на автомобильном заводе Iran Khodro в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa могут появиться в продаже в России, в частности, модели Tara и Shahin, прогнозируют эксперты "Открытие Авто".
"Ближе всего к современной российской реальности — Iran Khodro, а также второй крупный местный автопроизводитель Saipa. На недавнюю автовыставку в Москве каждый из этих брендов привез свой вариант новинок — оба седана", — отмечают эксперты, говоря об иранских моделях, которые могут привезти в Россию.
Новый седан Iran Khodro Tara построен на базе платформы Peugeot 301. Размерами модель чуть больше Kia Rio и Hyundai Solaris, оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил, к нему полагается 6-ступенчатый "автомат", разгоняющий седан до 190 км/ч. Saipa же презентовала четырехдверку Shahin, в основе которой старая платформа Toyota из 90-х. Размеры модели в габаритах перечисленных корейских автопроизводителей, двигатель — 1,5 турболитра мощностью 110 лошадиных сил.
"На скамейке запасных Iran Khodro есть также компакты Dena (переписанный на новый лад старый знакомый Samand, он же Peugeot 405) и Runna (Peugeot 206). У Saipa есть маленький седан Saina и совсем крохотный хэтчбек Quik", — подчеркивают эксперты.
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По их прогнозам, перспективы у иранских марок в России очень хорошие, за пять лет они могут занять до 10% российского авторынка. То есть стать крепкой альтернативой "народным" маркам в доступном сегменте — главным образом, "АвтоВАЗу". Но такое возможно после организации местного производства и государственной поддержки, подчеркивают в "Открытие Авто".
Эксперты также напомнили, что иранский авторынок уже один раз соприкасался с Россией в середине нулевых. В 2006 году в Россию привезли саму популярную модель автопарка Ирана — Iran Khodro Samand. За три года было продано 12 тысяч автомобилей, однако в 2010 году иранцам пришлось уйти из-за нового техрегламента, запрещающего машины классом ниже "Евро-4".
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ЭкономикаАвтоРоссияИранАвтоВАЗPeugeot 3008Hyundai GenesisKia RioSaipaIran Khodro
 
 
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