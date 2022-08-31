https://ria.ru/20220831/iran-1813308766.html

Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России

Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России - РИА Новости, 31.08.2022

Эксперты назвали возможные первые марки иранских автомобилей в России

Автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa могут появиться в продаже в России, в частности, модели Tara и Shahin, прогнозируют эксперты "Открытие Авто". РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T05:08

2022-08-31T05:08

2022-08-31T09:54

экономика

авто

россия

иран

автоваз

peugeot 3008

hyundai genesis

kia rio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332392_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_b6e7f11e367918c9bf47df590c3728b6.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa могут появиться в продаже в России, в частности, модели Tara и Shahin, прогнозируют эксперты "Открытие Авто"."Ближе всего к современной российской реальности — Iran Khodro, а также второй крупный местный автопроизводитель Saipa. На недавнюю автовыставку в Москве каждый из этих брендов привез свой вариант новинок — оба седана", — отмечают эксперты, говоря об иранских моделях, которые могут привезти в Россию.Новый седан Iran Khodro Tara построен на базе платформы Peugeot 301. Размерами модель чуть больше Kia Rio и Hyundai Solaris, оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил, к нему полагается 6-ступенчатый "автомат", разгоняющий седан до 190 км/ч. Saipa же презентовала четырехдверку Shahin, в основе которой старая платформа Toyota из 90-х. Размеры модели в габаритах перечисленных корейских автопроизводителей, двигатель — 1,5 турболитра мощностью 110 лошадиных сил."На скамейке запасных Iran Khodro есть также компакты Dena (переписанный на новый лад старый знакомый Samand, он же Peugeot 405) и Runna (Peugeot 206). У Saipa есть маленький седан Saina и совсем крохотный хэтчбек Quik", — подчеркивают эксперты.По их прогнозам, перспективы у иранских марок в России очень хорошие, за пять лет они могут занять до 10% российского авторынка. То есть стать крепкой альтернативой "народным" маркам в доступном сегменте — главным образом, "АвтоВАЗу". Но такое возможно после организации местного производства и государственной поддержки, подчеркивают в "Открытие Авто".Эксперты также напомнили, что иранский авторынок уже один раз соприкасался с Россией в середине нулевых. В 2006 году в Россию привезли саму популярную модель автопарка Ирана — Iran Khodro Samand. За три года было продано 12 тысяч автомобилей, однако в 2010 году иранцам пришлось уйти из-за нового техрегламента, запрещающего машины классом ниже "Евро-4".

https://ria.ru/20220818/avtogiganty-1810275799.html

https://ria.ru/20220727/iran-1805236629.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, иран, автоваз, peugeot 3008, hyundai genesis, kia rio, saipa, iran khodro