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Скоростной интернет придет в малые села Липецкой области до 2024 года - РИА Новости, 31.08.2022
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Липецкая область
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Скоростной интернет придет в малые села Липецкой области до 2024 года
Скоростной интернет придет в малые села Липецкой области до 2024 года - РИА Новости, 31.08.2022
Скоростной интернет придет в малые села Липецкой области до 2024 года
К 2024 году в села Липецкой области с населением численностью до ста человек будет проведен высокоскоростной интернет; сейчас доступ к сети обеспечен во всех... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:18
2022-08-31T14:18
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
образование
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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. К 2024 году в села Липецкой области с населением численностью до ста человек будет проведен высокоскоростной интернет; сейчас доступ к сети обеспечен во всех селах и деревнях региона с населением численностью более 250 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этих деревнях на сегодняшний день помимо жилых домов к интернету подключены социально значимые объекты – школы, фельдшерско-акушерские пункты. Это результат сотрудничества с провайдерами региона, в рамках которого правительство Липецкой области субсидирует до 20% затрат на строительство оптоволоконных сетей."Жители самых отдаленных сел и деревень должны иметь доступ к современным цифровым сервисам. От этого во многом зависит уровень и качество жизни", – считает Артамонов.Глава региона отметил, что по итогам прошлого года Липецкая область занимает третье место в общероссийском рейтинге среди регионов - лидеров по цифровой трансформации. При подведении итогов оценивались семь показателей – цифровая "зрелость" таких ключевых отраслей как здравоохранение, образование, транспорт, госуправление, социальная сфера, городская среда, использование платформы обратной связи для взаимодействия с гражданами, обучение сотрудников госорганов IT-компетенциям, наличие стратегий, программ и планов реализации цифровой трансформации.В качестве примеров успешных цифровых практик губернатор назвал мобильное приложение "Социальный контракт", организацию работы единой диспетчерской службы, а также успешное развитие IT–образования в Липецкой области, что способствует повышению уровня сдачи ЕГЭ по информатике. В планах – открытие в регионе интеллект - центра на базе детского оздоровительного детского лагеря "Прометей", который должен стать площадкой не только для отдыха, но и для развития и самореализации детей и молодёжи.
https://ria.ru/20220803/dopobrazovanie-1807018712.html
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липецкая область, общество, игорь артамонов, образование
Липецкая область, Липецкая область, Общество, Игорь Артамонов, Образование
14:18 31.08.2022
 

Скоростной интернет придет в малые села Липецкой области до 2024 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМачта базовой станции сотовой связи
Мачта базовой станции сотовой связи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. К 2024 году в села Липецкой области с населением численностью до ста человек будет проведен высокоскоростной интернет; сейчас доступ к сети обеспечен во всех селах и деревнях региона с населением численностью более 250 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в этих деревнях на сегодняшний день помимо жилых домов к интернету подключены социально значимые объекты – школы, фельдшерско-акушерские пункты. Это результат сотрудничества с провайдерами региона, в рамках которого правительство Липецкой области субсидирует до 20% затрат на строительство оптоволоконных сетей.
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"Жители самых отдаленных сел и деревень должны иметь доступ к современным цифровым сервисам. От этого во многом зависит уровень и качество жизни", – считает Артамонов.
Глава региона отметил, что по итогам прошлого года Липецкая область занимает третье место в общероссийском рейтинге среди регионов - лидеров по цифровой трансформации. При подведении итогов оценивались семь показателей – цифровая "зрелость" таких ключевых отраслей как здравоохранение, образование, транспорт, госуправление, социальная сфера, городская среда, использование платформы обратной связи для взаимодействия с гражданами, обучение сотрудников госорганов IT-компетенциям, наличие стратегий, программ и планов реализации цифровой трансформации.
"Мы запустили несколько проектов, которые позволили сделать жизнь липчан удобней и безопасней, а Липецкой области обеспечили лидерство по цифровой трансформации среди российских регионов", - отметил Артамонов.
В качестве примеров успешных цифровых практик губернатор назвал мобильное приложение "Социальный контракт", организацию работы единой диспетчерской службы, а также успешное развитие IT–образования в Липецкой области, что способствует повышению уровня сдачи ЕГЭ по информатике. В планах – открытие в регионе интеллект - центра на базе детского оздоровительного детского лагеря "Прометей", который должен стать площадкой не только для отдыха, но и для развития и самореализации детей и молодёжи.
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