https://ria.ru/20220831/internet-1813423732.html

Скоростной интернет придет в малые села Липецкой области до 2024 года

Скоростной интернет придет в малые села Липецкой области до 2024 года - РИА Новости, 31.08.2022

Скоростной интернет придет в малые села Липецкой области до 2024 года

К 2024 году в села Липецкой области с населением численностью до ста человек будет проведен высокоскоростной интернет; сейчас доступ к сети обеспечен во всех... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:18

2022-08-31T14:18

2022-08-31T14:18

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

образование

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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. К 2024 году в села Липецкой области с населением численностью до ста человек будет проведен высокоскоростной интернет; сейчас доступ к сети обеспечен во всех селах и деревнях региона с населением численностью более 250 человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в этих деревнях на сегодняшний день помимо жилых домов к интернету подключены социально значимые объекты – школы, фельдшерско-акушерские пункты. Это результат сотрудничества с провайдерами региона, в рамках которого правительство Липецкой области субсидирует до 20% затрат на строительство оптоволоконных сетей."Жители самых отдаленных сел и деревень должны иметь доступ к современным цифровым сервисам. От этого во многом зависит уровень и качество жизни", – считает Артамонов.Глава региона отметил, что по итогам прошлого года Липецкая область занимает третье место в общероссийском рейтинге среди регионов - лидеров по цифровой трансформации. При подведении итогов оценивались семь показателей – цифровая "зрелость" таких ключевых отраслей как здравоохранение, образование, транспорт, госуправление, социальная сфера, городская среда, использование платформы обратной связи для взаимодействия с гражданами, обучение сотрудников госорганов IT-компетенциям, наличие стратегий, программ и планов реализации цифровой трансформации.В качестве примеров успешных цифровых практик губернатор назвал мобильное приложение "Социальный контракт", организацию работы единой диспетчерской службы, а также успешное развитие IT–образования в Липецкой области, что способствует повышению уровня сдачи ЕГЭ по информатике. В планах – открытие в регионе интеллект - центра на базе детского оздоровительного детского лагеря "Прометей", который должен стать площадкой не только для отдыха, но и для развития и самореализации детей и молодёжи.

https://ria.ru/20220803/dopobrazovanie-1807018712.html

https://ria.ru/20220818/podderzhka-1810440687.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, общество, игорь артамонов, образование