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Тюменские больницы за семь месяцев вылечили 25 тысяч иностранцев - РИА Новости, 31.08.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220831/inostrantsy-1813505146.html
Тюменские больницы за семь месяцев вылечили 25 тысяч иностранцев
Тюменские больницы за семь месяцев вылечили 25 тысяч иностранцев - РИА Новости, 31.08.2022
Тюменские больницы за семь месяцев вылечили 25 тысяч иностранцев
Лечение в Тюменской области за семь месяцев 2022 года прошли 25 тысяч иностранцев, в основном граждан стран ближнего зарубежья, сообщает информационный центр... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:24
2022-08-31T17:24
тюменская область
здоровье - общество
тюменская область
снг
казахстан
киргизия
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ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Лечение в Тюменской области за семь месяцев 2022 года прошли 25 тысяч иностранцев, в основном граждан стран ближнего зарубежья, сообщает информационный центр правительства региона.Современное лечение в Тюменской области можно получить по всем профилям высокотехнологичной медицины."Двадцать пять тысяч иностранных граждан прошли лечение в Тюменской области за семь месяцев 2022 года. Большая часть приезжает из стран СНГ. В 2021 году регион с целью лечения посетили более 43 тысяч иностранных граждан", - сообщили в правительстве региона.Отмечается, что среди иностранных пациентов более трети — граждане Казахстана, также тюменские медуслуги востребованы у жителей Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана."Развитию экспорта медицинских услуг в регионе во многом способствовало создание кластера "Медицинский город". Уникальность проекта - в сочетании "замкнутого" цикла от диагностики до лечения и реабилитации", - подчеркнули в информцентре правительства Тюменской области.
https://ria.ru/20220831/koronavirus-1813446012.html
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здоровье - общество, тюменская область, снг, казахстан, киргизия
Тюменская область, Здоровье - Общество, Тюменская область, СНГ, Казахстан, Киргизия
17:24 31.08.2022
 
Тюменские больницы за семь месяцев вылечили 25 тысяч иностранцев

Тюменские больницы за семь месяцев 2022 года вылечили 25 тысяч иностранцев

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Лечение в Тюменской области за семь месяцев 2022 года прошли 25 тысяч иностранцев, в основном граждан стран ближнего зарубежья, сообщает информационный центр правительства региона.
Современное лечение в Тюменской области можно получить по всем профилям высокотехнологичной медицины.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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"Двадцать пять тысяч иностранных граждан прошли лечение в Тюменской области за семь месяцев 2022 года. Большая часть приезжает из стран СНГ. В 2021 году регион с целью лечения посетили более 43 тысяч иностранных граждан", - сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что среди иностранных пациентов более трети — граждане Казахстана, также тюменские медуслуги востребованы у жителей Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
"Развитию экспорта медицинских услуг в регионе во многом способствовало создание кластера "Медицинский город". Уникальность проекта - в сочетании "замкнутого" цикла от диагностики до лечения и реабилитации", - подчеркнули в информцентре правительства Тюменской области.
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