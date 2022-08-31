https://ria.ru/20220831/inostrantsy-1813505146.html

Тюменские больницы за семь месяцев вылечили 25 тысяч иностранцев

Тюменские больницы за семь месяцев вылечили 25 тысяч иностранцев - РИА Новости, 31.08.2022

Тюменские больницы за семь месяцев вылечили 25 тысяч иностранцев

Лечение в Тюменской области за семь месяцев 2022 года прошли 25 тысяч иностранцев, в основном граждан стран ближнего зарубежья, сообщает информационный центр... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:24

2022-08-31T17:24

2022-08-31T17:24

тюменская область

здоровье - общество

тюменская область

снг

казахстан

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221401_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_81f8f43db612131ecc76b9351071c6cd.jpg

ТЮМЕНЬ, 31 авг — РИА Новости. Лечение в Тюменской области за семь месяцев 2022 года прошли 25 тысяч иностранцев, в основном граждан стран ближнего зарубежья, сообщает информационный центр правительства региона.Современное лечение в Тюменской области можно получить по всем профилям высокотехнологичной медицины."Двадцать пять тысяч иностранных граждан прошли лечение в Тюменской области за семь месяцев 2022 года. Большая часть приезжает из стран СНГ. В 2021 году регион с целью лечения посетили более 43 тысяч иностранных граждан", - сообщили в правительстве региона.Отмечается, что среди иностранных пациентов более трети — граждане Казахстана, также тюменские медуслуги востребованы у жителей Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана."Развитию экспорта медицинских услуг в регионе во многом способствовало создание кластера "Медицинский город". Уникальность проекта - в сочетании "замкнутого" цикла от диагностики до лечения и реабилитации", - подчеркнули в информцентре правительства Тюменской области.

https://ria.ru/20220831/koronavirus-1813446012.html

https://ria.ru/20220830/tyumen-1813281514.html

тюменская область

казахстан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, тюменская область, снг, казахстан, киргизия