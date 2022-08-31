https://ria.ru/20220831/importozameschenie-1813424699.html

Патрушев назвал импортозамещение ключевой задачей в условиях санкций

Патрушев назвал импортозамещение ключевой задачей в условиях санкций - РИА Новости, 31.08.2022

Патрушев назвал импортозамещение ключевой задачей в условиях санкций

Беспрецедентные санкции Запада делают необходимым скорейшее импортозамещение, в том числе в сфере технологий, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:19

2022-08-31T14:19

2022-08-31T14:19

экономика

технологии

совет безопасности рф

россия

николай патрушев

санкции в отношении россии

импортозамещение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Беспрецедентные санкции Запада делают необходимым скорейшее импортозамещение, в том числе в сфере технологий, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Петербурге."Задача обеспечения скорейшего импортозамещения практически во всех отраслях экономики и последующего достижения технологической независимости в этих условиях становится ключевой", - подчеркнул Патрушев. При этом, продолжил он, среди важнейших направлений обеспечения технологической независимости должно быть производство отечественных электронных компонентов, в том числе двойного назначения."Вместе с тем до сих пор не решен вопрос бюджетного финансирования создания на учебно-научной базе Корабелки (неофициальное название Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, СПбГМТУ) инновационного научно-технологического центра "Приморская долина", целью создания которого как раз и должна стать деятельность в этом направлении", - обратил внимание секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html

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Кирилл Волков

экономика, технологии, совет безопасности рф, россия, николай патрушев, санкции в отношении россии, импортозамещение