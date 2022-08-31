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Патрушев назвал импортозамещение ключевой задачей в условиях санкций - РИА Новости, 31.08.2022
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Патрушев назвал импортозамещение ключевой задачей в условиях санкций
Патрушев назвал импортозамещение ключевой задачей в условиях санкций - РИА Новости, 31.08.2022
Патрушев назвал импортозамещение ключевой задачей в условиях санкций
Беспрецедентные санкции Запада делают необходимым скорейшее импортозамещение, в том числе в сфере технологий, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:19
2022-08-31T14:19
экономика
технологии
совет безопасности рф
россия
николай патрушев
санкции в отношении россии
импортозамещение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Беспрецедентные санкции Запада делают необходимым скорейшее импортозамещение, в том числе в сфере технологий, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Петербурге."Задача обеспечения скорейшего импортозамещения практически во всех отраслях экономики и последующего достижения технологической независимости в этих условиях становится ключевой", - подчеркнул Патрушев. При этом, продолжил он, среди важнейших направлений обеспечения технологической независимости должно быть производство отечественных электронных компонентов, в том числе двойного назначения."Вместе с тем до сих пор не решен вопрос бюджетного финансирования создания на учебно-научной базе Корабелки (неофициальное название Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, СПбГМТУ) инновационного научно-технологического центра "Приморская долина", целью создания которого как раз и должна стать деятельность в этом направлении", - обратил внимание секретарь Совбеза.
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экономика, технологии, совет безопасности рф, россия, николай патрушев, санкции в отношении россии, импортозамещение
Экономика, Технологии, Совет Безопасности РФ, Россия, Николай Патрушев, Санкции в отношении России, Импортозамещение
14:19 31.08.2022
 
Патрушев назвал импортозамещение ключевой задачей в условиях санкций

Секретарь Совбеза Патрушев: санкции делают необходимым скорейшее импортозамещение

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Беспрецедентные санкции Запада делают необходимым скорейшее импортозамещение, в том числе в сфере технологий, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Петербурге.
"Задача обеспечения скорейшего импортозамещения практически во всех отраслях экономики и последующего достижения технологической независимости в этих условиях становится ключевой", - подчеркнул Патрушев. При этом, продолжил он, среди важнейших направлений обеспечения технологической независимости должно быть производство отечественных электронных компонентов, в том числе двойного назначения.
"Вместе с тем до сих пор не решен вопрос бюджетного финансирования создания на учебно-научной базе Корабелки (неофициальное название Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, СПбГМТУ) инновационного научно-технологического центра "Приморская долина", целью создания которого как раз и должна стать деятельность в этом направлении", - обратил внимание секретарь Совбеза.
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ЭкономикаТехнологииСовет Безопасности РФРоссияНиколай ПатрушевСанкции в отношении РоссииИмпортозамещение
 
 
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