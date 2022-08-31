https://ria.ru/20220831/himars-1813404941.html
Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин
Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.08.2022
Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин
Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:16
2022-08-31T13:16
2022-08-31T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792470795_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_1c44d7f8961433185884aa637f53e909.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."По некоторым нашим данным, уже часть этих ракет завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее он заявил, что если США поставят Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.
https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792470795_55:41:2666:2000_1920x0_80_0_0_98da23583972ecc499b32abe5c3771d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин
Пушилин: часть ракет для HIMARS дальностью до 300 километров уже завезена на Украину