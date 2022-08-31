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Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/himars-1813404941.html
Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин
Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.08.2022
Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин
Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:16
2022-08-31T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."По некоторым нашим данным, уже часть этих ракет завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее он заявил, что если США поставят Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.
https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html
украина
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
13:16 31.08.2022
 
Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин

Пушилин: часть ракет для HIMARS дальностью до 300 километров уже завезена на Украину

CC0 / Lance Cpl. Ronald Stauffer / Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS)
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
CC0 / Lance Cpl. Ronald Stauffer /
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"По некоторым нашим данным, уже часть этих ракет завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение", - сказал он в эфире Первого канала.
Ранее он заявил, что если США поставят Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.
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