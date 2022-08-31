https://ria.ru/20220831/himars-1813404941.html

Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин

Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.08.2022

Часть дальнобойных ракет для HIMARS уже завезена на Украину, заявил Пушилин

Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:16

2022-08-31T13:16

2022-08-31T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792470795_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_1c44d7f8961433185884aa637f53e909.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."По некоторым нашим данным, уже часть этих ракет завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее он заявил, что если США поставят Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша