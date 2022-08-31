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В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко - РИА Новости, 31.08.2022
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В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко
В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко - РИА Новости, 31.08.2022
В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко
Повышенная заболеваемость гриппом ожидается в мире в этом году, поэтому Минздрав России закупил вакцину против гриппа, она уже доступна, заявил министр... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:33
2022-08-31T15:33
россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
грипп
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Повышенная заболеваемость гриппом ожидается в мире в этом году, поэтому Минздрав России закупил вакцину против гриппа, она уже доступна, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что вакцина против гриппа поступает в регионы и для детей, им рекомендуется своевременно привиться.Лицам старшего возраста медики рекомендуют пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции, уточнил министр.
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, грипп
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Грипп
15:33 31.08.2022
 
В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко

Мурашко: в мире ждут повышенную заболеваемость гриппом, Минздрав уже закупил вакцину

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация населения
Вакцинация населения - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Повышенная заболеваемость гриппом ожидается в мире в этом году, поэтому Минздрав России закупил вакцину против гриппа, она уже доступна, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что вакцина против гриппа поступает в регионы и для детей, им рекомендуется своевременно привиться.
Лицам старшего возраста медики рекомендуют пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции, уточнил министр.
Медицинская сестра проводит вакцинацию подростка - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 08:21
Московские врачи призвали вакцинировать детей от гриппа перед учебным годом
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоГрипп
 
 
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