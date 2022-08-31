https://ria.ru/20220831/gripp-1813452240.html
В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко
В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко - РИА Новости, 31.08.2022
В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко
Повышенная заболеваемость гриппом ожидается в мире в этом году, поэтому Минздрав России закупил вакцину против гриппа, она уже доступна, заявил министр... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:33
2022-08-31T15:33
2022-08-31T15:33
россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768200708_0:3:3041:1714_1920x0_80_0_0_9e828de85e93fee91a9d5bd641f0e7be.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Повышенная заболеваемость гриппом ожидается в мире в этом году, поэтому Минздрав России закупил вакцину против гриппа, она уже доступна, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что вакцина против гриппа поступает в регионы и для детей, им рекомендуется своевременно привиться.Лицам старшего возраста медики рекомендуют пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции, уточнил министр.
https://ria.ru/20220824/vaktsinatsiya-1811729324.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768200708_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2dc85b41edc1c6bfc3b8303941699766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, грипп
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Грипп
В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко
Мурашко: в мире ждут повышенную заболеваемость гриппом, Минздрав уже закупил вакцину
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Повышенная заболеваемость гриппом ожидается в мире в этом году, поэтому Минздрав России закупил вакцину против гриппа, она уже доступна, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что вакцина против гриппа поступает в регионы и для детей, им рекомендуется своевременно привиться.
Лицам старшего возраста медики рекомендуют пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции, уточнил министр.