https://ria.ru/20220831/gripp-1813452240.html

В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко

В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко - РИА Новости, 31.08.2022

В мире ожидается повышенная заболеваемость гриппом, заявил Мурашко

Повышенная заболеваемость гриппом ожидается в мире в этом году, поэтому Минздрав России закупил вакцину против гриппа, она уже доступна, заявил министр... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:33

2022-08-31T15:33

2022-08-31T15:33

россия

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

грипп

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Повышенная заболеваемость гриппом ожидается в мире в этом году, поэтому Минздрав России закупил вакцину против гриппа, она уже доступна, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что вакцина против гриппа поступает в регионы и для детей, им рекомендуется своевременно привиться.Лицам старшего возраста медики рекомендуют пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции, уточнил министр.

https://ria.ru/20220824/vaktsinatsiya-1811729324.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, грипп