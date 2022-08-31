Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест политика Гозмана на 15 суток
Президент Фонда "Перспектива" Леонид Гозман*. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу защиты на постановление Тверского суда, которым Леонид Гозман* получил 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд признал законным постановление Тверского районного суда от 30 августа, вынесенное в отношении Гозмана Леонида Яковлевича*", - сказал собеседник агентства.
25 августа, 14:58Мосгорсуд оставил главреда "Медиазоны"* в реестре иноагентов
Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.
Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи политика с заголовком "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет".
В июле того же года Арбитражный суд Москвы обязал издание удалить статью, признав не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста шесть фрагментов публикации.
Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.
* признан СМИ-иноагентом