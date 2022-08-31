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Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора - РИА Новости, 31.08.2022
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Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора
Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора - РИА Новости, 31.08.2022
Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу защиты на постановление Тверского суда, которым Леонид Гозман* получил 15 суток административного ареста за публичное... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:49
2022-08-31T16:49
леонид гозман
происшествия
россия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу защиты на постановление Тверского суда, которым Леонид Гозман* получил 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд признал законным постановление Тверского районного суда от 30 августа, вынесенное в отношении Гозмана Леонида Яковлевича*", - сказал собеседник агентства.Протокол был составлен по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ. Речь идет о нескольких постах в соцсетях о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи политика с заголовком "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет".В июле того же года Арбитражный суд Москвы обязал издание удалить статью, признав не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста шесть фрагментов публикации.Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.* признан СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20220825/inoagent-1812101659.html
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леонид гозман, происшествия, россия, москва, московский городской суд
Леонид Гозман, Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд
16:49 31.08.2022
 
Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест политика Гозмана на 15 суток

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Фонда "Перспектива" Леонид Гозман*
Президент Фонда Перспектива Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Фонда "Перспектива" Леонид Гозман*. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу защиты на постановление Тверского суда, которым Леонид Гозман* получил 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд признал законным постановление Тверского районного суда от 30 августа, вынесенное в отношении Гозмана Леонида Яковлевича*", - сказал собеседник агентства.
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Протокол был составлен по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ. Речь идет о нескольких постах в соцсетях о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.
Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.
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Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи политика с заголовком "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет".
В июле того же года Арбитражный суд Москвы обязал издание удалить статью, признав не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста шесть фрагментов публикации.
Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.
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