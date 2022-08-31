https://ria.ru/20220831/gozman-1813484108.html

Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора

Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора - РИА Новости, 31.08.2022

Мосгорсуд отказался выпускать Гозмана* из изолятора

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу защиты на постановление Тверского суда, которым Леонид Гозман* получил 15 суток административного ареста за публичное... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:49

2022-08-31T16:49

2022-08-31T16:49

леонид гозман

происшествия

россия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу защиты на постановление Тверского суда, которым Леонид Гозман* получил 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд признал законным постановление Тверского районного суда от 30 августа, вынесенное в отношении Гозмана Леонида Яковлевича*", - сказал собеседник агентства.Протокол был составлен по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ. Речь идет о нескольких постах в соцсетях о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи политика с заголовком "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет".В июле того же года Арбитражный суд Москвы обязал издание удалить статью, признав не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста шесть фрагментов публикации.Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.* признан СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220825/inoagent-1812101659.html

https://ria.ru/20220825/dud-1812069806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

леонид гозман, происшествия, россия, москва, московский городской суд