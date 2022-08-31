https://ria.ru/20220831/gosuslugi-1813570483.html

Число зарегистрированных на Госуслугах россиян превысило 98 миллионов

Число зарегистрированных на Госуслугах россиян превысило 98 миллионов - РИА Новости, 31.08.2022

Число зарегистрированных на Госуслугах россиян превысило 98 миллионов

Число зарегистрированных на портале "Госуслуги" россиян превысило 98 миллионов человек, за август сервисом воспользовалось более 35 миллионов граждан, заявил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:46

2022-08-31T20:46

2022-08-31T20:48

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число зарегистрированных на портале "Госуслуги" россиян превысило 98 миллионов человек, за август сервисом воспользовалось более 35 миллионов граждан, заявил глава ведомства Максут Шадаев.Он напомнил, что в апреле этого года Минцифры полностью обновило мобильное приложение "Госуслуги". Помимо этого, как отметил Шадаев, на данный момент обновлённая версия приложения уже установлена на 50 миллионах мобильных устройств."За август им (приложением - ред.) активно пользовались более 35 миллионов граждан. Это почти треть всех пользователей, зарегистрированных на портале "Госуслуг", общее число которых сейчас превысило 98 миллионов граждан", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Глава Минцифры также сообщил, что на сегодня из 183 массовых социально значимых госуслуг практически две трети - 132 услуги - доступны на портале в электронном виде. "С начала года по этим услугам через портал "Госуслуг" пришло более 100 миллионов обращений", - добавил он.В начале июня Шадаев, выступая с отчетом о ходе реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" в Совете Федерации, заявил, что к 2024 году россияне смогут воспользоваться 95% всех предоставляемых государственных услуг дистанционно, не выходя из дома.

https://ria.ru/20220831/mintsifry-1813546880.html

https://ria.ru/20220831/gosuslugi-1813542788.html

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технологии, общество, владимир путин, россия, совет федерации рф