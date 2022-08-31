https://ria.ru/20220831/gosuslugi-1813542788.html

Минцифры предложило создать в ведомствах ответственных за каждую госуслугу

Минцифры предложило создать в ведомствах ответственных за каждую госуслугу - РИА Новости, 31.08.2022

Минцифры предложило создать в ведомствах ответственных за каждую госуслугу

Минцифры России предлагает в рамках федерального проекта развития клиентоцентричности назначить в ведомствах ответственных за каждую госуслугу, заявил глава... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:49

2022-08-31T18:49

2022-08-31T18:49

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

госуслуги

правительство рф

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры России предлагает в рамках федерального проекта развития клиентоцентричности назначить в ведомствах ответственных за каждую госуслугу, заявил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Если можно было бы в рамках федпроекта развития клиентоцентричности, нам нужно в каждом ведомстве назначить ответственного за каждую госуслугу, за качество, чтобы у нас возник институт таких ответственных", - сказал Шадаев.По его словам, ответственные за цифровизацию появились во всех госорганах. "И здесь у нас все очень неплохо. Но у нас, к сожалению, не всегда есть ответственные за сами госуслуги. И в этом смысле у нас отсутствует заказчик на их реинжиниринг и модернизацию", - отметил министр.

https://ria.ru/20220831/pochta-1813542147.html

россия

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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, госуслуги, правительство рф, владимир путин