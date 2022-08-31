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Минцифры предложило создать в ведомствах ответственных за каждую госуслугу - РИА Новости, 31.08.2022
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Минцифры предложило создать в ведомствах ответственных за каждую госуслугу
Минцифры предложило создать в ведомствах ответственных за каждую госуслугу - РИА Новости, 31.08.2022
Минцифры предложило создать в ведомствах ответственных за каждую госуслугу
Минцифры России предлагает в рамках федерального проекта развития клиентоцентричности назначить в ведомствах ответственных за каждую госуслугу, заявил глава... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:49
2022-08-31T18:49
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
госуслуги
правительство рф
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры России предлагает в рамках федерального проекта развития клиентоцентричности назначить в ведомствах ответственных за каждую госуслугу, заявил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Если можно было бы в рамках федпроекта развития клиентоцентричности, нам нужно в каждом ведомстве назначить ответственного за каждую госуслугу, за качество, чтобы у нас возник институт таких ответственных", - сказал Шадаев.По его словам, ответственные за цифровизацию появились во всех госорганах. "И здесь у нас все очень неплохо. Но у нас, к сожалению, не всегда есть ответственные за сами госуслуги. И в этом смысле у нас отсутствует заказчик на их реинжиниринг и модернизацию", - отметил министр.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, госуслуги, правительство рф, владимир путин
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Госуслуги, Правительство РФ, Владимир Путин
18:49 31.08.2022
 
Минцифры предложило создать в ведомствах ответственных за каждую госуслугу

Глава Минцифры Шадаев предложил назначить в ведомствах ответственных за каждую госуслугу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры России предлагает в рамках федерального проекта развития клиентоцентричности назначить в ведомствах ответственных за каждую госуслугу, заявил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Если можно было бы в рамках федпроекта развития клиентоцентричности, нам нужно в каждом ведомстве назначить ответственного за каждую госуслугу, за качество, чтобы у нас возник институт таких ответственных", - сказал Шадаев.
По его словам, ответственные за цифровизацию появились во всех госорганах. "И здесь у нас все очень неплохо. Но у нас, к сожалению, не всегда есть ответственные за сами госуслуги. И в этом смысле у нас отсутствует заказчик на их реинжиниринг и модернизацию", - отметил министр.
Обслуживание клиентов в отделении Почты России в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевГосуслугиПравительство РФВладимир Путин
 
 
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