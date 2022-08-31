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В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры - РИА Новости, 31.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220831/gosduma-1813366042.html
В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры
В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры - РИА Новости, 31.08.2022
В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры
В Госдуме с 1 сентября возобновляются коронавирусные ограничения для сотрудников аппарата и помощников депутатов, в частности их обяжут носить маски и соблюдать РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:26
2022-08-31T11:55
распространение коронавируса
госдума рф
здоровье - общество
политика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Госдуме с 1 сентября возобновляются коронавирусные ограничения для сотрудников аппарата и помощников депутатов, в частности их обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщил РИА Новости источник в ГД.Согласно информации собеседника, сотрудников аппарата и помощников депутатов уведомили о том, что с 1 сентября в зданиях Госдумы необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы), а также соблюдать социальную дистанцию. Меры вводятся в связи с "ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", уточнил источник.
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Распространение коронавируса, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Политика, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:26 31.08.2022 (обновлено: 11:55 31.08.2022)
 
В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры

Сотрудников аппарата Госдумы и помощников депутатов обязали с 1 сентября носить маски

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Госдуме с 1 сентября возобновляются коронавирусные ограничения для сотрудников аппарата и помощников депутатов, в частности их обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщил РИА Новости источник в ГД.
Согласно информации собеседника, сотрудников аппарата и помощников депутатов уведомили о том, что с 1 сентября в зданиях Госдумы необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы), а также соблюдать социальную дистанцию. Меры вводятся в связи с "ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", уточнил источник.
Маски - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 20:39Республика Татарстан
Глава Татарстана рекомендовал ввести масочный режим на предприятиях региона
 
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