https://ria.ru/20220831/gosduma-1813366042.html

В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры

В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры - РИА Новости, 31.08.2022

В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры

В Госдуме с 1 сентября возобновляются коронавирусные ограничения для сотрудников аппарата и помощников депутатов, в частности их обяжут носить маски и соблюдать РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:26

2022-08-31T11:26

2022-08-31T11:55

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Госдуме с 1 сентября возобновляются коронавирусные ограничения для сотрудников аппарата и помощников депутатов, в частности их обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщил РИА Новости источник в ГД.Согласно информации собеседника, сотрудников аппарата и помощников депутатов уведомили о том, что с 1 сентября в зданиях Госдумы необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы), а также соблюдать социальную дистанцию. Меры вводятся в связи с "ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", уточнил источник.

https://ria.ru/20220813/maski-1809422360.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, здоровье - общество, политика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19