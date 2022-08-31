https://ria.ru/20220831/gosduma-1813366042.html
В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры
В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры - РИА Новости, 31.08.2022
В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры
В Госдуме с 1 сентября возобновляются коронавирусные ограничения для сотрудников аппарата и помощников депутатов, в частности их обяжут носить маски и соблюдать РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:26
2022-08-31T11:26
2022-08-31T11:55
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Госдуме с 1 сентября возобновляются коронавирусные ограничения для сотрудников аппарата и помощников депутатов, в частности их обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщил РИА Новости источник в ГД.Согласно информации собеседника, сотрудников аппарата и помощников депутатов уведомили о том, что с 1 сентября в зданиях Госдумы необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы), а также соблюдать социальную дистанцию. Меры вводятся в связи с "ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", уточнил источник.
https://ria.ru/20220813/maski-1809422360.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:26 31.08.2022 (обновлено: 11:55 31.08.2022)
В Госдуме с 1 сентября ужесточат антиковидные меры
Сотрудников аппарата Госдумы и помощников депутатов обязали с 1 сентября носить маски