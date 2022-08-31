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Переводчик Горбачева рассказал о его проблемах со здоровьем - РИА Новости, 31.08.2022
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Переводчик Горбачева рассказал о его проблемах со здоровьем
Переводчик Горбачева рассказал о его проблемах со здоровьем - РИА Новости, 31.08.2022
Переводчик Горбачева рассказал о его проблемах со здоровьем
Первый президент СССР Михаил Горбачев испытывал серьезные проблемы со здоровьем последние восемь-десять лет, сообщил РИА Новости его личный переводчик,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T23:59
2022-08-31T23:59
михаил горбачев
умер михаил горбачев
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев испытывал серьезные проблемы со здоровьем последние восемь-десять лет, сообщил РИА Новости его личный переводчик, руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко."Последние годы его жизни были, к сожалению, омрачены тяжелыми проблемами со здоровьем… Если честно говорить, то примерно последние восемь-десять лет были очень тяжелыми для него. Потому что с каждым днем эти проблемы нарастали ", - сказал он.Палажченко подчеркнул, что Горбачев "прошел этот этап, как и все этапы своей жизни, мужественно, с достоинством"."Мы – те, кто близко с ним работали, – мы были свидетелями этого и, конечно, восхищались его мужеством. Это были трудные годы, для него, прежде всего", - отметил Палажченко.По его словам, серьезным ударом, отразившимся на здоровье, стал для Горбачева уход из жизни его супруги."Потеря Раисы Максимовны - это было для него совершенно сокрушительным ударом, который он перенес, но который, конечно, отнял у него много сил и много здоровья", - сказал Палажченко.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813590886.html
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михаил горбачев, умер михаил горбачев, россия
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Россия
23:59 31.08.2022
 
Переводчик Горбачева рассказал о его проблемах со здоровьем

Переводчик Палажченко: у Горбачева были серьезные проблемы со здоровьем 8-10 лет

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев испытывал серьезные проблемы со здоровьем последние восемь-десять лет, сообщил РИА Новости его личный переводчик, руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко.
"Последние годы его жизни были, к сожалению, омрачены тяжелыми проблемами со здоровьем… Если честно говорить, то примерно последние восемь-десять лет были очень тяжелыми для него. Потому что с каждым днем эти проблемы нарастали ", - сказал он.
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Дочь Горбачева провела с отцом последние дни в больнице
Палажченко подчеркнул, что Горбачев "прошел этот этап, как и все этапы своей жизни, мужественно, с достоинством".
"Мы – те, кто близко с ним работали, – мы были свидетелями этого и, конечно, восхищались его мужеством. Это были трудные годы, для него, прежде всего", - отметил Палажченко.
По его словам, серьезным ударом, отразившимся на здоровье, стал для Горбачева уход из жизни его супруги.
"Потеря Раисы Максимовны - это было для него совершенно сокрушительным ударом, который он перенес, но который, конечно, отнял у него много сил и много здоровья", - сказал Палажченко.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
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Биография Михаила Горбачева
 
Михаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевРоссия
 
 
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