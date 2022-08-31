https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813589146.html
"Горбачев-Фонд" продолжит работу
"Горбачев-Фонд" продолжит работу - РИА Новости, 31.08.2022
"Горбачев-Фонд" продолжит работу
"Горбачев-фонд" продолжит работать, задача осмыслить наследие первого президента СССР Михаила Горбачева, в том числе по тематике разоружения и стратегической... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T23:39
2022-08-31T23:39
2022-08-31T23:48
умер михаил горбачев
горбачев-фонд
михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Горбачев-фонд" продолжит работать, задача осмыслить наследие первого президента СССР Михаила Горбачева, в том числе по тематике разоружения и стратегической стабильности, сохраняется, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы фонда, личный переводчик Горбачева Павел Палажченко.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год."Фонд будет. Я лично не вижу оснований для того, чтобы фонд прекращал свою деятельность. Наоборот, я вижу много оснований для того, чтобы фонд эту деятельность продолжал, потому что задача осмысления перестройки и наследия Горбачева в самых разных областях - она сохраняется. Она будет", - сказал Палажченко.По его словам, фонд будет и дальше публиковать материалы, а также работать на других направлениях."Увековечить, зафиксировать для потомков, дать возможность людям документально оценить все, что было сделано. У нас огромное количество материалов. Мы еще до смерти Михаила Сергеевича договорились, что это главная наша задача, и я думаю, что она будет сохраняться", - отметил Палажченко.Одним из направлений работы, по его словам, останется тема стратегической стабильности."Эта концепция, которая была основана на знаменитой совместной фразе Горбачева и Рейгана "в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана", вот эта концепция сохраняется. Она должна работать. Ее надо отстаивать. Я думаю, что такие вопросы, связанные с разоруженческим наследием Горбачева, мы будем продолжать и исследовать, и проводить конференции. У нас есть на этот счет планы. Я не вижу совершенно никаких оснований сворачивать работу фонда", - сказал он.Палажченко добавил, что "проблематика ядерного разоружения и сокращения ядерных вооружений, стратегической стабильности - это сейчас то, чем мыслящие люди с обеих сторон должны заниматься, несмотря на то обострение отношений, которое мы переживаем".
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813586893.html
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813579923.html
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813292734.html
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умер михаил горбачев, горбачев-фонд, михаил горбачев
Умер Михаил Горбачев, Горбачев-фонд, Михаил Горбачев
23:39 31.08.2022 (обновлено: 23:48 31.08.2022)
"Горбачев-Фонд" продолжит работу
"Горбачев-Фонд" заявил, что планирует продолжить работу и осмыслить наследие Горбачева
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Горбачев-фонд" продолжит работать, задача осмыслить наследие первого президента СССР Михаила Горбачева, в том числе по тематике разоружения и стратегической стабильности, сохраняется, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы фонда, личный переводчик Горбачева Павел Палажченко.
Первый и последний президент СССР
Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
"Фонд будет. Я лично не вижу оснований для того, чтобы фонд прекращал свою деятельность. Наоборот, я вижу много оснований для того, чтобы фонд эту деятельность продолжал, потому что задача осмысления перестройки и наследия Горбачева в самых разных областях - она сохраняется. Она будет", - сказал Палажченко.
По его словам, фонд будет и дальше публиковать материалы, а также работать на других направлениях.
"Увековечить, зафиксировать для потомков, дать возможность людям документально оценить все, что было сделано. У нас огромное количество материалов. Мы еще до смерти Михаила Сергеевича договорились, что это главная наша задача, и я думаю, что она будет сохраняться", - отметил Палажченко.
Одним из направлений работы, по его словам, останется тема стратегической стабильности.
"Эта концепция, которая была основана на знаменитой совместной фразе Горбачева и Рейгана "в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана", вот эта концепция сохраняется. Она должна работать. Ее надо отстаивать. Я думаю, что такие вопросы, связанные с разоруженческим наследием Горбачева, мы будем продолжать и исследовать, и проводить конференции. У нас есть на этот счет планы. Я не вижу совершенно никаких оснований сворачивать работу фонда", - сказал он.
Палажченко добавил, что "проблематика ядерного разоружения и сокращения ядерных вооружений, стратегической стабильности - это сейчас то, чем мыслящие люди с обеих сторон должны заниматься, несмотря на то обострение отношений, которое мы переживаем".