https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813589146.html

"Горбачев-Фонд" продолжит работу

"Горбачев-Фонд" продолжит работу - РИА Новости, 31.08.2022

"Горбачев-Фонд" продолжит работу

"Горбачев-фонд" продолжит работать, задача осмыслить наследие первого президента СССР Михаила Горбачева, в том числе по тематике разоружения и стратегической... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T23:39

2022-08-31T23:39

2022-08-31T23:48

умер михаил горбачев

горбачев-фонд

михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Горбачев-фонд" продолжит работать, задача осмыслить наследие первого президента СССР Михаила Горбачева, в том числе по тематике разоружения и стратегической стабильности, сохраняется, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы фонда, личный переводчик Горбачева Павел Палажченко.Первый и последний президент СССР Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год."Фонд будет. Я лично не вижу оснований для того, чтобы фонд прекращал свою деятельность. Наоборот, я вижу много оснований для того, чтобы фонд эту деятельность продолжал, потому что задача осмысления перестройки и наследия Горбачева в самых разных областях - она сохраняется. Она будет", - сказал Палажченко.По его словам, фонд будет и дальше публиковать материалы, а также работать на других направлениях."Увековечить, зафиксировать для потомков, дать возможность людям документально оценить все, что было сделано. У нас огромное количество материалов. Мы еще до смерти Михаила Сергеевича договорились, что это главная наша задача, и я думаю, что она будет сохраняться", - отметил Палажченко.Одним из направлений работы, по его словам, останется тема стратегической стабильности."Эта концепция, которая была основана на знаменитой совместной фразе Горбачева и Рейгана "в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана", вот эта концепция сохраняется. Она должна работать. Ее надо отстаивать. Я думаю, что такие вопросы, связанные с разоруженческим наследием Горбачева, мы будем продолжать и исследовать, и проводить конференции. У нас есть на этот счет планы. Я не вижу совершенно никаких оснований сворачивать работу фонда", - сказал он.Палажченко добавил, что "проблематика ядерного разоружения и сокращения ядерных вооружений, стратегической стабильности - это сейчас то, чем мыслящие люди с обеих сторон должны заниматься, несмотря на то обострение отношений, которое мы переживаем".

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813586893.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813579923.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813292734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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