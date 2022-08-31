https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813586893.html
США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева
США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева
Белому дому нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева в Россию, заявила в РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:59
2022-08-31T22:59
2022-08-31T22:59
в мире
михаил горбачев
умер михаил горбачев
сша
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Белому дому нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева в Россию, заявила в среду пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер."Мне нечего объявить или анонсировать на данном этапе по этой теме", - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос, отправит ли Белый дом представителя от США для участия в похоронной церемонии.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
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в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, сша
В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, США
США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева
Белый дом: США нечего объявить о присутствии своего представителя на похоронах Горбачева