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США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева
США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева
Белому дому нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева в Россию, заявила в РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:59
2022-08-31T22:59
в мире
михаил горбачев
умер михаил горбачев
сша
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Белому дому нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева в Россию, заявила в среду пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер."Мне нечего объявить или анонсировать на данном этапе по этой теме", - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос, отправит ли Белый дом представителя от США для участия в похоронной церемонии.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
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в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, сша
В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, США
22:59 31.08.2022
 
США воздержались от комментариев на тему похорон Горбачева

Белый дом: США нечего объявить о присутствии своего представителя на похоронах Горбачева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы в память о Михаиле Горбачеве в Москве
Цветы в память о Михаиле Горбачеве в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Цветы в память о Михаиле Горбачеве в Москве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Белому дому нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева в Россию, заявила в среду пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
"Мне нечего объявить или анонсировать на данном этапе по этой теме", - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос, отправит ли Белый дом представителя от США для участия в похоронной церемонии.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 21:31
Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать
 
В миреМихаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевСША
 
 
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