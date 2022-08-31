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Горбачев способствовал мирному окончанию холодной войны, заявил МИД Франции
Горбачев способствовал мирному окончанию холодной войны, заявил МИД Франции - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачев способствовал мирному окончанию холодной войны, заявил МИД Франции
Михаил Горбачев был человеком реформ и диалога, который лично поспособствовал мирному окончанию холодной войны, заявили в МИД Франции. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:48
2022-08-31T21:48
2022-08-31T21:48
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев был человеком реформ и диалога, который лично поспособствовал мирному окончанию холодной войны, заявили в МИД Франции."Франция отдает дань памяти Михаилу Горбачеву, бывшему президенту СССР, лауреату Нобелевской премии мира. Он поставил свое мужество и решимость на службу свободе в России и снижению напряженности. Человек государства, реформ и диалога, он лично способствовал мирному окончанию холодной войны", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в среду.Отмечается, что Париж выражает соболезнования семье, близким Горбачева и российскому народу. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приверженность Горбачева миру в Европе изменила общую историю.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Прощание пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 год - cначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, затем как президент. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.
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В мире, Михаил Горбачев, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, Умер Михаил Горбачев, МИД Франции
Горбачев способствовал мирному окончанию холодной войны, заявил МИД Франции
МИД Франции: Горбачев лично способствовал мирному окончанию холодной войны