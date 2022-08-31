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Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать - РИА Новости, 31.08.2022
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Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать
Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать - РИА Новости, 31.08.2022
Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать
Отпевания экс-президента СССР Михаила Горбачева не будет, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:31
2022-08-31T21:32
умер михаил горбачев
михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Отпевания экс-президента СССР Михаила Горбачева не будет, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье."Нет, отпевания не будет", - сказал собеседник агентства.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Прощание пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 год - cначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, затем как президент. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813563438.html
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умер михаил горбачев, михаил горбачев, ссср, москва, дом союзов, кпсс, международный зеленый крест
Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, СССР, Москва, Дом союзов, КПСС, Международный Зеленый Крест
21:31 31.08.2022 (обновлено: 21:32 31.08.2022)
 
Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать

Источник близкий к семье сообщил, что Горбачева не будут отпевать

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Отпевания экс-президента СССР Михаила Горбачева не будет, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.
"Нет, отпевания не будет", - сказал собеседник агентства.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Прощание пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.
Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 год - cначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, затем как президент. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 20:04Религия
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
 
Умер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевСССРМоскваДом союзовКПССМеждународный Зеленый Крест
 
 
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