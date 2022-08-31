https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813577937.html

Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать

Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать - РИА Новости, 31.08.2022

Источник сообщил, что Горбачева не будут отпевать

Отпевания экс-президента СССР Михаила Горбачева не будет, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:31

2022-08-31T21:31

2022-08-31T21:32

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Отпевания экс-президента СССР Михаила Горбачева не будет, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье."Нет, отпевания не будет", - сказал собеседник агентства.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Прощание пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 год - cначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, затем как президент. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813563438.html

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