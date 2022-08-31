https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813563438.html

Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

Папа Римский Франциск выразил дочери Михаила Горбачева соболезнования в связи с его кончиной, отметив его стремление к миру и согласию между народами, сообщила... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:04

2022-08-31T20:04

2022-08-31T20:25

папа римский

умер михаил горбачев

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 31 авг- РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил дочери Михаила Горбачева соболезнования в связи с его кончиной, отметив его стремление к миру и согласию между народами, сообщила служба печати Святого престола.В телеграмме дочери Горбачева Ирине папа Франциск заверил ее в "духовной близости", выразив искренние соболезнования ей, всех его родным и тем, "кто видел в нем уважаемого государственного деятеля"."С благодарностью вспоминая дальновидную приверженность согласию и братству между народами, а также прогрессу собственной страны в эпоху важных перемен; я обращаюсь к благому милосердному Господу с молитвой о даровании его душе вечного мира"- заявил папа Франциск.

https://ria.ru/20220831/guterresh-1813563121.html

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папа римский, умер михаил горбачев, франциск (хорхе марио бергольо)