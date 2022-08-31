https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813563438.html
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Папа Римский Франциск выразил дочери Михаила Горбачева соболезнования в связи с его кончиной, отметив его стремление к миру и согласию между народами, сообщила... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:04
2022-08-31T20:04
2022-08-31T20:25
папа римский
умер михаил горбачев
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 31 авг- РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил дочери Михаила Горбачева соболезнования в связи с его кончиной, отметив его стремление к миру и согласию между народами, сообщила служба печати Святого престола.В телеграмме дочери Горбачева Ирине папа Франциск заверил ее в "духовной близости", выразив искренние соболезнования ей, всех его родным и тем, "кто видел в нем уважаемого государственного деятеля"."С благодарностью вспоминая дальновидную приверженность согласию и братству между народами, а также прогрессу собственной страны в эпоху важных перемен; я обращаюсь к благому милосердному Господу с молитвой о даровании его душе вечного мира"- заявил папа Франциск.
https://ria.ru/20220831/guterresh-1813563121.html
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папа римский, умер михаил горбачев, франциск (хорхе марио бергольо)
Папа Римский, Умер Михаил Горбачев, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
20:04 31.08.2022 (обновлено: 20:25 31.08.2022)
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева, отметив его стремление к миру