Рейтинг@Mail.ru
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813563438.html
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
Папа Римский Франциск выразил дочери Михаила Горбачева соболезнования в связи с его кончиной, отметив его стремление к миру и согласию между народами, сообщила... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:04
2022-08-31T20:25
папа римский
умер михаил горбачев
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg
ВАТИКАН, 31 авг- РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил дочери Михаила Горбачева соболезнования в связи с его кончиной, отметив его стремление к миру и согласию между народами, сообщила служба печати Святого престола.В телеграмме дочери Горбачева Ирине папа Франциск заверил ее в "духовной близости", выразив искренние соболезнования ей, всех его родным и тем, "кто видел в нем уважаемого государственного деятеля"."С благодарностью вспоминая дальновидную приверженность согласию и братству между народами, а также прогрессу собственной страны в эпоху важных перемен; я обращаюсь к благому милосердному Господу с молитвой о даровании его душе вечного мира"- заявил папа Франциск.
https://ria.ru/20220831/guterresh-1813563121.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_74563c0aaeb38b97131c804f1468783f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
папа римский, умер михаил горбачев, франциск (хорхе марио бергольо)
Папа Римский, Умер Михаил Горбачев, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
20:04 31.08.2022 (обновлено: 20:25 31.08.2022)
 
Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева

Папа римский выразил соболезнования из-за смерти Горбачева, отметив его стремление к миру

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 31 авг- РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил дочери Михаила Горбачева соболезнования в связи с его кончиной, отметив его стремление к миру и согласию между народами, сообщила служба печати Святого престола.
В телеграмме дочери Горбачева Ирине папа Франциск заверил ее в "духовной близости", выразив искренние соболезнования ей, всех его родным и тем, "кто видел в нем уважаемого государственного деятеля".
"С благодарностью вспоминая дальновидную приверженность согласию и братству между народами, а также прогрессу собственной страны в эпоху важных перемен; я обращаюсь к благому милосердному Господу с молитвой о даровании его душе вечного мира"- заявил папа Франциск.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 20:04
Генсек ООН не планирует приезжать на похороны Горбачева
 
РелигияПапа РимскийУмер Михаил ГорбачевФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала