https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813559223.html

Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента

Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента - РИА Новости, 31.08.2022

Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента

Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве организуется протокольной службой администрации президента России,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:48

2022-08-31T19:48

2022-08-31T19:59

умер михаил горбачев

михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве организуется протокольной службой администрации президента России, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда, личный переводчик экс-президента СССР Павел Палажченко.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813500004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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