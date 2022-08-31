19:48 31.08.2022 (обновлено: 19:59 31.08.2022)
Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента
Прощание с Горбачевым организует в Колонном зале протокольная служба президента
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве
Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве организуется протокольной службой администрации президента России, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда, личный переводчик экс-президента СССР Павел Палажченко.
"Прощание в Колонном зале организуется протокольной службой администрации президента Российской Федерации. Считается ли это государственными похоронами или нет, информации нет", - сказал он.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.