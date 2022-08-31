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Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента - РИА Новости, 31.08.2022
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Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента
Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента - РИА Новости, 31.08.2022
Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента
Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве организуется протокольной службой администрации президента России,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:48
2022-08-31T19:59
умер михаил горбачев
михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве организуется протокольной службой администрации президента России, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда, личный переводчик экс-президента СССР Павел Палажченко.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813500004.html
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умер михаил горбачев, михаил горбачев
Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев
19:48 31.08.2022 (обновлено: 19:59 31.08.2022)
 
Прощание с Горбачевым организует протокольная служба президента

Прощание с Горбачевым организует в Колонном зале протокольная служба президента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве
Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве организуется протокольной службой администрации президента России, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-Фонда, личный переводчик экс-президента СССР Павел Палажченко.
"Прощание в Колонном зале организуется протокольной службой администрации президента Российской Федерации. Считается ли это государственными похоронами или нет, информации нет", - сказал он.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
Цветы в память о Михаиле Горбачеве в офисе Фонда его имени в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:17
Источник сообщил, что дочь и внучки Горбачева приедут на прощание с ним
 
Умер Михаил ГорбачевМихаил Горбачев
 
 
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