Рейтинг@Mail.ru
Горбачев никогда не терял веры в диалог между Россией и США, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813554300.html
Горбачев никогда не терял веры в диалог между Россией и США, заявил Блинкен
Горбачев никогда не терял веры в диалог между Россией и США, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачев никогда не терял веры в диалог между Россией и США, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первый президент СССР Михаила Горбачева никогда не терял веры в пользу диалога между Вашингтоном и Москвой, и назвал РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:26
2022-08-31T19:26
в мире
михаил горбачев
сша
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813415171_0:95:3035:1802_1920x0_80_0_0_0d419ca3764cebae648ea69732060bf0.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первый президент СССР Михаила Горбачева никогда не терял веры в пользу диалога между Вашингтоном и Москвой, и назвал его жизнь "напоминанием обо всем, чего можно достичь, претворяя свои идеалы в жизнь".Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год."Он никогда не терял веры в преобразующую силу такого взаимодействия, даже несмотря на то, что сила некоторых из его величайших достижений ослабела. В 2018 году он написал: "Не поздно ли вернуться к диалогу и переговорам? Я не хочу терять надежду... Мы не должны сдаваться, мы не должны сдаваться". Он был прав, и его жизнь - мощное напоминание обо всем, чего можно достичь, когда мы претворяем свои идеалы в жизнь", - говорится в заявлении Блинкена, которое обнародовал госдепартамент.По его словам, многие из результатов совместной работы России и США, такие как окончание холодной войны, падение Берлинской стены и заключение первого в истории соглашения о сокращении ядерных арсеналов США и СССР, были бы недостижимы "без мужества и решимости", которые привнес Горбачев."Мы присоединяемся к людям со всего мира, оплакивающим кончину Михаила Горбачева. Пожалуй, ни одно слово не ассоциируется с господином Горбачевым так тесно, как гласность или открытость. Оно подходит для человека, чья открытость изменила ход человеческой истории", - добавил Блинкен.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813548931.html
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813533523.html
сша
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813415171_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b9fd850161b5c4a6dc14f5ef7987e55f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил горбачев, сша, россия, ссср
В мире, Михаил Горбачев, США, Россия, СССР
19:26 31.08.2022
 
Горбачев никогда не терял веры в диалог между Россией и США, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен заявил, что Горбачев не терял веры в диалог между Россией и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первый президент СССР Михаила Горбачева никогда не терял веры в пользу диалога между Вашингтоном и Москвой, и назвал его жизнь "напоминанием обо всем, чего можно достичь, претворяя свои идеалы в жизнь".
Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
Далай-лама с Михаилом Горбачевым на заключительном заседании Всемирного саммита лауреатов Нобелевской премии мира, 2012 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 19:09Религия
Далай-лама высказался о Горбачеве
"Он никогда не терял веры в преобразующую силу такого взаимодействия, даже несмотря на то, что сила некоторых из его величайших достижений ослабела. В 2018 году он написал: "Не поздно ли вернуться к диалогу и переговорам? Я не хочу терять надежду... Мы не должны сдаваться, мы не должны сдаваться". Он был прав, и его жизнь - мощное напоминание обо всем, чего можно достичь, когда мы претворяем свои идеалы в жизнь", - говорится в заявлении Блинкена, которое обнародовал госдепартамент.
По его словам, многие из результатов совместной работы России и США, такие как окончание холодной войны, падение Берлинской стены и заключение первого в истории соглашения о сокращении ядерных арсеналов США и СССР, были бы недостижимы "без мужества и решимости", которые привнес Горбачев.
"Мы присоединяемся к людям со всего мира, оплакивающим кончину Михаила Горбачева. Пожалуй, ни одно слово не ассоциируется с господином Горбачевым так тесно, как гласность или открытость. Оно подходит для человека, чья открытость изменила ход человеческой истории", - добавил Блинкен.
Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Фонда его имени в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 18:20
Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Горбачева
 
В миреМихаил ГорбачевСШАРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала