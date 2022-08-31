https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813554300.html

Горбачев никогда не терял веры в диалог между Россией и США, заявил Блинкен

Горбачев никогда не терял веры в диалог между Россией и США, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.08.2022

Горбачев никогда не терял веры в диалог между Россией и США, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первый президент СССР Михаила Горбачева никогда не терял веры в пользу диалога между Вашингтоном и Москвой, и назвал РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:26

2022-08-31T19:26

2022-08-31T19:26

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первый президент СССР Михаила Горбачева никогда не терял веры в пользу диалога между Вашингтоном и Москвой, и назвал его жизнь "напоминанием обо всем, чего можно достичь, претворяя свои идеалы в жизнь".Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год."Он никогда не терял веры в преобразующую силу такого взаимодействия, даже несмотря на то, что сила некоторых из его величайших достижений ослабела. В 2018 году он написал: "Не поздно ли вернуться к диалогу и переговорам? Я не хочу терять надежду... Мы не должны сдаваться, мы не должны сдаваться". Он был прав, и его жизнь - мощное напоминание обо всем, чего можно достичь, когда мы претворяем свои идеалы в жизнь", - говорится в заявлении Блинкена, которое обнародовал госдепартамент.По его словам, многие из результатов совместной работы России и США, такие как окончание холодной войны, падение Берлинской стены и заключение первого в истории соглашения о сокращении ядерных арсеналов США и СССР, были бы недостижимы "без мужества и решимости", которые привнес Горбачев."Мы присоединяемся к людям со всего мира, оплакивающим кончину Михаила Горбачева. Пожалуй, ни одно слово не ассоциируется с господином Горбачевым так тесно, как гласность или открытость. Оно подходит для человека, чья открытость изменила ход человеческой истории", - добавил Блинкен.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813548931.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813533523.html

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в мире, михаил горбачев, сша, россия, ссср