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Президент Эстонии отметил значимость Горбачева в распаде "империи"

Президент Эстонии отметил значимость Горбачева в распаде "империи" - РИА Новости, 31.08.2022

Президент Эстонии отметил значимость Горбачева в распаде "империи"

Президент Эстонии Алар Карис считает, что значимость наследия последнего лидера СССР Михаила Горбачева состоит прежде всего в том, что при нем распалась... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:45

2022-08-31T18:45

2022-08-31T18:45

умер михаил горбачев

михаил горбачев

россия

ссср

алар карис

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что значимость наследия последнего лидера СССР Михаила Горбачева состоит прежде всего в том, что при нем распалась "советская империя".По словам Кариса, железный занавес разделил мир надвое после Второй мировой войны, и Горбачев стал одним из его разрушителей."Некоторые запомнят Горбачева как человека, положившего конец холодной войне и не препятствовавшего восстановлению независимости в странах Восточной Европы. Другие также помнят Горбачева как человека, который хотел лишь реформировать империю, но гласность и последовавшая за ней свобода слова вместе с упадком экономики разрушили этот режим", - написал Карис в соцсетях.Он отметил, что место человека в истории может быть противоречивым. "Но что мы знаем точно, так это то, что при Горбачеве распалась советская империя, державшая в цепях многие народы, и он сыграл в этом важную роль. Мои соболезнования родным Михаила Горбачева", – добавил глава Эстонии.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира. Нобелевскую премию мира Горбачев получил в 1990 году.

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ссср

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T18:45 true PT3M15S

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Владимир Лаврентьев

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