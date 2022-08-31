https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813538448.html

Президент Киргизии выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент Киргизии выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Президент Киргизии выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования лидеру РФ Владимиру Путину в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:31

2022-08-31T18:31

2022-08-31T18:31

михаил горбачев

садыр жапаров

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умер михаил горбачев

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БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования лидеру РФ Владимиру Путину в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы киргизского государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Михаила Горбачева", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, глава государства передал слова сочувствия родным и близким Горбачева.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Похороны пройдут 3 сентября на Новодевичьем кладбище.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год - cначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813533523.html

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михаил горбачев, садыр жапаров, владимир путин, умер михаил горбачев, россия, киргизия