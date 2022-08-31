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В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева
В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева
МИД Аргентины выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, назвав его "символом окончания холодной войны". РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:55
2022-08-31T18:00
в мире
михаил горбачев
умер михаил горбачев
ссср
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг – РИА Новости. МИД Аргентины выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, назвав его "символом окончания холодной войны"."Аргентина соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева – (человека-обладателя) Нобелевской премии мира и символа окончания холодной войны", - отмечается в сообщении министерства.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.
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в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, ссср, аргентина
В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, СССР, Аргентина
17:55 31.08.2022 (обновлено: 18:00 31.08.2022)
 
В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева

В МИД Аргентины назвали Горбачева символом окончания холодной войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг – РИА Новости. МИД Аргентины выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, назвав его "символом окончания холодной войны".
"Аргентина соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева – (человека-обладателя) Нобелевской премии мира и символа окончания холодной войны", - отмечается в сообщении министерства.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.
Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Фонда его имени в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:40
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
 
В миреМихаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевСССРАргентина
 
 
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