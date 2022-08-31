https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813522261.html

В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева

В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева

МИД Аргентины выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, назвав его "символом окончания холодной войны". РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:55

2022-08-31T17:55

2022-08-31T18:00

в мире

михаил горбачев

умер михаил горбачев

ссср

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг – РИА Новости. МИД Аргентины выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, назвав его "символом окончания холодной войны"."Аргентина соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева – (человека-обладателя) Нобелевской премии мира и символа окончания холодной войны", - отмечается в сообщении министерства.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813513287.html

ссср

аргентина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, ссср, аргентина