https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813522261.html
В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева
В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева
МИД Аргентины выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, назвав его "символом окончания холодной войны". РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:55
2022-08-31T17:55
2022-08-31T18:00
в мире
михаил горбачев
умер михаил горбачев
ссср
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг – РИА Новости. МИД Аргентины выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, назвав его "символом окончания холодной войны"."Аргентина соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева – (человека-обладателя) Нобелевской премии мира и символа окончания холодной войны", - отмечается в сообщении министерства.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс между Советским Союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813513287.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, ссср, аргентина
В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, СССР, Аргентина
17:55 31.08.2022 (обновлено: 18:00 31.08.2022)
В МИД Аргентины выразили соболезнования из-за смерти Горбачева
В МИД Аргентины назвали Горбачева символом окончания холодной войны