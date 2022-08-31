https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813501243.html

Президент Эстонии отметил роль Горбачева в распаде СССР

Президент Эстонии отметил роль Горбачева в распаде СССР - РИА Новости, 31.08.2022

Президент Эстонии отметил роль Горбачева в распаде СССР

Президент Эстонии Алар Карис считает, что значимость наследия первого президента СССР Михаила Горбачева прежде всего в том, что при нем многие народы обрели... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:20

2022-08-31T17:20

2022-08-31T17:20

в мире

михаил горбачев

ссср

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эстония

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алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что значимость наследия первого президента СССР Михаила Горбачева прежде всего в том, что при нем многие народы обрели свободу,Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.По словам президента Эстонии, железный занавес, разделивший мир надвое после Второй мировой войны, одним из разрушителей которого был Михаил Горбачев, делит надвое и отношение к нему. "Некоторые запомнят Горбачева как человека, положившего конец "холодной войне" и не препятствовавшего восстановлению независимости в странах Восточной Европы. Другие также помнят Горбачева как человека, который хотел лишь реформировать империю, но гласность и последовавшая за ней свобода слова вместе с упадком экономики разрушили этот режим", - написал Карис в соцсетяхОн также отметил, что место человека в истории может быть многозначительным. "Но, что мы знаем точно, так это то, что при Горбачеве распалась советская империя, державшая в цепях многие народы, и он сыграл в этом важную роль. Мои соболезнования родным Михаила Горбачева", – добавил глава Эстонии.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мир. Нобелевскую премию мира Горбачев получил в 1990 году.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813417025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, михаил горбачев, ссср, цк кпсс, умер михаил горбачев, эстония, россия, алар карис