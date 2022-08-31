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Президент Эстонии отметил роль Горбачева в распаде СССР - РИА Новости, 31.08.2022
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Президент Эстонии отметил роль Горбачева в распаде СССР
Президент Эстонии отметил роль Горбачева в распаде СССР - РИА Новости, 31.08.2022
Президент Эстонии отметил роль Горбачева в распаде СССР
Президент Эстонии Алар Карис считает, что значимость наследия первого президента СССР Михаила Горбачева прежде всего в том, что при нем многие народы обрели... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:20
2022-08-31T17:20
в мире
михаил горбачев
ссср
цк кпсс
умер михаил горбачев
эстония
россия
алар карис
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что значимость наследия первого президента СССР Михаила Горбачева прежде всего в том, что при нем многие народы обрели свободу,Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.По словам президента Эстонии, железный занавес, разделивший мир надвое после Второй мировой войны, одним из разрушителей которого был Михаил Горбачев, делит надвое и отношение к нему. "Некоторые запомнят Горбачева как человека, положившего конец "холодной войне" и не препятствовавшего восстановлению независимости в странах Восточной Европы. Другие также помнят Горбачева как человека, который хотел лишь реформировать империю, но гласность и последовавшая за ней свобода слова вместе с упадком экономики разрушили этот режим", - написал Карис в соцсетяхОн также отметил, что место человека в истории может быть многозначительным. "Но, что мы знаем точно, так это то, что при Горбачеве распалась советская империя, державшая в цепях многие народы, и он сыграл в этом важную роль. Мои соболезнования родным Михаила Горбачева", – добавил глава Эстонии.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мир. Нобелевскую премию мира Горбачев получил в 1990 году.
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в мире, михаил горбачев, ссср, цк кпсс, умер михаил горбачев, эстония, россия, алар карис
В мире, Михаил Горбачев, СССР, ЦК КПСС, Умер Михаил Горбачев, Эстония, Россия, Алар Карис
17:20 31.08.2022
 
Президент Эстонии отметил роль Горбачева в распаде СССР

Президент Эстонии Карис: при Горбачеве распался СССР, и он сыграл в этом важную роль

© AP PhotoМихаил Горбачев и Андрей Громыко. 1985 год
Михаил Горбачев и Андрей Громыко. 1985 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo
Михаил Горбачев и Андрей Громыко. 1985 год. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что значимость наследия первого президента СССР Михаила Горбачева прежде всего в том, что при нем многие народы обрели свободу,
Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:26
Главный урок Михаила Горбачева для России
По словам президента Эстонии, железный занавес, разделивший мир надвое после Второй мировой войны, одним из разрушителей которого был Михаил Горбачев, делит надвое и отношение к нему. "Некоторые запомнят Горбачева как человека, положившего конец "холодной войне" и не препятствовавшего восстановлению независимости в странах Восточной Европы. Другие также помнят Горбачева как человека, который хотел лишь реформировать империю, но гласность и последовавшая за ней свобода слова вместе с упадком экономики разрушили этот режим", - написал Карис в соцсетях
Он также отметил, что место человека в истории может быть многозначительным. "Но, что мы знаем точно, так это то, что при Горбачеве распалась советская империя, державшая в цепях многие народы, и он сыграл в этом важную роль. Мои соболезнования родным Михаила Горбачева", – добавил глава Эстонии.
Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мир. Нобелевскую премию мира Горбачев получил в 1990 году.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев
 
В миреМихаил ГорбачевСССРЦК КПССУмер Михаил ГорбачевЭстонияРоссияАлар Карис
 
 
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