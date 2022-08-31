https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813500004.html

Источник сообщил, что дочь и внучки Горбачева приедут на прощание с ним

Источник сообщил, что дочь и внучки Горбачева приедут на прощание с ним - РИА Новости, 31.08.2022

Источник сообщил, что дочь и внучки Горбачева приедут на прощание с ним

Дочь Михаила Горбачева Ирина находится в Москве, его внучки также приедут на прощание, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:17

2022-08-31T17:17

2022-08-31T17:26

умер михаил горбачев

москва

политика

михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дочь Михаила Горбачева Ирина находится в Москве, его внучки также приедут на прощание, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье.Горбачев скончался во вторник вечером на 92-м году жизни после продолжительной болезни."(И дочь, и внучки), естественно, будут на прощании. Ирина Михайловна здесь (в Москве)", - рассказал источник. На вопрос, приедут ли дочь и внучки Горбачева на прощание, источник ответил, что "приедут".

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

умер михаил горбачев, москва, политика, михаил горбачев