https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813488051.html
Прощание с Горбачевым состоится в субботу
Прощание с Горбачевым состоится в субботу - РИА Новости, 31.08.2022
Прощание с Горбачевым состоится в субботу
Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:59
2022-08-31T16:59
2022-08-31T17:12
михаил горбачев
умер михаил горбачев
общество
алексей венедиктов (журналист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799679352_0:131:3024:1833_1920x0_80_0_0_e6b21f3eab8a922e30c9aff67b3f7d5b.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*."Детали уточняются. Да, в субботу", - ответил Венедиктов* на вопрос, в субботу ли состоится прощание и во сколько оно начнется.Также он отметил, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище после прощания.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.*Признан в России СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813417025.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799679352_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e9990f9d3a20825aa91c269cee6e479d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество, алексей венедиктов (журналист)
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Общество, Алексей Венедиктов (журналист)
16:59 31.08.2022 (обновлено: 17:12 31.08.2022)
Прощание с Горбачевым состоится в субботу
Венедиктов* заявил, что прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.
"Детали уточняются. Да, в субботу", - ответил Венедиктов* на вопрос, в субботу ли состоится прощание и во сколько оно начнется.
Также он отметил, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище после прощания.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
*Признан в России СМИ-иноагентом