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Прощание с Горбачевым состоится в субботу - РИА Новости, 31.08.2022
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Прощание с Горбачевым состоится в субботу
Прощание с Горбачевым состоится в субботу - РИА Новости, 31.08.2022
Прощание с Горбачевым состоится в субботу
Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:59
2022-08-31T17:12
михаил горбачев
умер михаил горбачев
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*."Детали уточняются. Да, в субботу", - ответил Венедиктов* на вопрос, в субботу ли состоится прощание и во сколько оно начнется.Также он отметил, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище после прощания.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.*Признан в России СМИ-иноагентом
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михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество, алексей венедиктов (журналист)
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Общество, Алексей Венедиктов (журналист)
16:59 31.08.2022 (обновлено: 17:12 31.08.2022)
 
Прощание с Горбачевым состоится в субботу

Венедиктов* заявил, что прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.
"Детали уточняются. Да, в субботу", - ответил Венедиктов* на вопрос, в субботу ли состоится прощание и во сколько оно начнется.
Также он отметил, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище после прощания.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
*Признан в России СМИ-иноагентом
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:26
Главный урок Михаила Горбачева для России
 
Михаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевОбществоАлексей Венедиктов (журналист)
 
 
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