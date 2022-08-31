https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813488051.html

Прощание с Горбачевым состоится в субботу

Прощание с Горбачевым состоится в субботу - РИА Новости, 31.08.2022

Прощание с Горбачевым состоится в субботу

Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:59

2022-08-31T16:59

2022-08-31T17:12

михаил горбачев

умер михаил горбачев

общество

алексей венедиктов (журналист)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*."Детали уточняются. Да, в субботу", - ответил Венедиктов* на вопрос, в субботу ли состоится прощание и во сколько оно начнется.Также он отметил, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище после прощания.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.*Признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813417025.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество, алексей венедиктов (журналист)