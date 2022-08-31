https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813480642.html
Горбачев спас мир от катастрофы, заявил экс-президент Румынии
Горбачев спас мир от катастрофы, заявил экс-президент Румынии - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачев спас мир от катастрофы, заявил экс-президент Румынии
Первый президент СССР Михаил Горбачев был "человеком диалога", который спас мир от катастрофы, заявил в среду экс-президент Румынии Ион Илиеску. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:42
2022-08-31T16:42
2022-08-31T16:42
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умер михаил горбачев
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КИШИНЕВ, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев был "человеком диалога", который спас мир от катастрофы, заявил в среду экс-президент Румынии Ион Илиеску.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."С прискорбием я узнал о смерти Михаила Горбачева, последнего лидера Советского Союза. Как бы многие ни судили о его наследии, решения, принятые СССР под его руководством, изменили динамику международных отношений. Было и как позитивное, так и негативное. Он был уверен, что на международном уровне СССР мог положить конец холодной войне. К сожалению, холодная война выжила. Горбачев, однако, был человеком диалога, это нас спасло от многих проблем и катастрофы в период самой опасной фазы изменений в Европе и мире", - написал Илиеску в своем блоге.Бывший президент также отметил, что отношения Бухареста и Москвы нельзя было назвать хорошими, но после 1989 "они были корректны, в том вихре противоречивых изменений, которые было трудно контролировать".Илиеску был один из лидеров Коммунистической партии Румынии, после декабрьской революции 1989 года он возглавил Совет Фронта национального спасения (ФНС), а затем стал главой румынского государства. Он трижды занимал пост президента страны - в 1989-1992 годы, в 1992-1996 годы и в 2000-2004 годы.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813468645.html
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в мире, михаил горбачев, ссср, румыния, европа, федеральная налоговая служба (фнс россии), умер михаил горбачев
В мире, Михаил Горбачев, СССР, Румыния, Европа, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Умер Михаил Горбачев
Горбачев спас мир от катастрофы, заявил экс-президент Румынии
Экс-президент Румынии Илиеску: Горбачев был человеком диалога, спасшим мир от катастрофы