https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813476955.html

Горбачев оказал значительное влияние на мир, заявил Трюдо

Горбачев оказал значительное влияние на мир, заявил Трюдо - РИА Новости, 31.08.2022

Горбачев оказал значительное влияние на мир, заявил Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в заявлении в связи со смертью Михаила Горбачева отметил, что первый президент СССР оставил после себя "значимое наследие". РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:33

2022-08-31T16:33

2022-08-31T16:33

в мире

михаил горбачев

ссср

международный зеленый крест

умер михаил горбачев

цк кпсс

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в заявлении в связи со смертью Михаила Горбачева отметил, что первый президент СССР оставил после себя "значимое наследие".Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Михаил Горбачев оказал чрезвычайно значительное влияние на мир. Он помог положить конец холодной войне, провел реформы в Советском Союзе и снизил угрозу ядерного оружия. Он оставляет после себя значимое наследие", - написал Трюдо в Twitter.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мир. Нобелевскую премию мира Горбачев получил в 1990 году.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813473430.html

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в мире, михаил горбачев, ссср, международный зеленый крест, умер михаил горбачев, цк кпсс