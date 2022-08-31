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Горбачев оказал значительное влияние на мир, заявил Трюдо
Горбачев оказал значительное влияние на мир, заявил Трюдо - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачев оказал значительное влияние на мир, заявил Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в заявлении в связи со смертью Михаила Горбачева отметил, что первый президент СССР оставил после себя "значимое наследие". РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:33
2022-08-31T16:33
2022-08-31T16:33
в мире
михаил горбачев
ссср
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умер михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в заявлении в связи со смертью Михаила Горбачева отметил, что первый президент СССР оставил после себя "значимое наследие".Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Михаил Горбачев оказал чрезвычайно значительное влияние на мир. Он помог положить конец холодной войне, провел реформы в Советском Союзе и снизил угрозу ядерного оружия. Он оставляет после себя значимое наследие", - написал Трюдо в Twitter.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мир. Нобелевскую премию мира Горбачев получил в 1990 году.
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в мире, михаил горбачев, ссср, международный зеленый крест, умер михаил горбачев, цк кпсс
В мире, Михаил Горбачев, СССР, Международный Зеленый Крест, Умер Михаил Горбачев, ЦК КПСС
Горбачев оказал значительное влияние на мир, заявил Трюдо
Премьер Канады Трюдо заявил, что Горбачев оставил после себя значимое наследие