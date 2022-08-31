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Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья - РИА Новости, 31.08.2022
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Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья
Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья
Первый президент СССР Михаил Горбачёв очень любил свою малую родину, никогда не отказывался помочь в общественных делах, всегда сохранял достоинство, рассказал... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:37
2022-08-31T15:37
общество
ставропольский край
кпсс
умер михаил горбачев
михаил горбачев
россия
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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачёв очень любил свою малую родину, никогда не отказывался помочь в общественных делах, всегда сохранял достоинство, рассказал глава Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Константин Ишков.Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края. Скончался во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."В период его нахождения в должности главы государства и руководителя КПСС в Советском Союзе произошли серьёзнейшие изменения, которые стали следствием ряда масштабных событий, призванных дать стране и всему миру иное дыхание. Несмотря на пройденные испытания властью, он очень любил свою малую Родину, никогда не отказывал в благотворительной помощи на общественные благие дела. Посещая ее, общаясь с простым народом, всегда сохранял достоинство, оставался человеком. В привольнеском храме находится дар Михаила Сергеевича - Казанская икона Божией Матери", - написал Ишков в своем Telegram-канале.Он также выразил соболезнования родным и близким Горбачева. "Память о его значимой личности сохраним на красногвардейской земле", - добавил Ишков.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html
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общество, ставропольский край, кпсс, умер михаил горбачев, михаил горбачев, россия
Общество, Ставропольский край, КПСС, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Россия
15:37 31.08.2022
 
Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья

Глава округа Ставропольского края Ишков рассказал о любви Горбачева к своей малой родине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачёв очень любил свою малую родину, никогда не отказывался помочь в общественных делах, всегда сохранял достоинство, рассказал глава Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Константин Ишков.
Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края. Скончался во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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"В период его нахождения в должности главы государства и руководителя КПСС в Советском Союзе произошли серьёзнейшие изменения, которые стали следствием ряда масштабных событий, призванных дать стране и всему миру иное дыхание. Несмотря на пройденные испытания властью, он очень любил свою малую Родину, никогда не отказывал в благотворительной помощи на общественные благие дела. Посещая ее, общаясь с простым народом, всегда сохранял достоинство, оставался человеком. В привольнеском храме находится дар Михаила Сергеевича - Казанская икона Божией Матери", - написал Ишков в своем Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким Горбачева. "Память о его значимой личности сохраним на красногвардейской земле", - добавил Ишков.
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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ОбществоСтавропольский крайКПССУмер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевРоссия
 
 
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