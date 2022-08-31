https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813454681.html
Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья
Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья
Первый президент СССР Михаил Горбачёв очень любил свою малую родину, никогда не отказывался помочь в общественных делах, всегда сохранял достоинство, рассказал... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:37
2022-08-31T15:37
2022-08-31T15:37
общество
ставропольский край
кпсс
умер михаил горбачев
михаил горбачев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813415171_0:95:3035:1802_1920x0_80_0_0_0d419ca3764cebae648ea69732060bf0.jpg
ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачёв очень любил свою малую родину, никогда не отказывался помочь в общественных делах, всегда сохранял достоинство, рассказал глава Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Константин Ишков.Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края. Скончался во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."В период его нахождения в должности главы государства и руководителя КПСС в Советском Союзе произошли серьёзнейшие изменения, которые стали следствием ряда масштабных событий, призванных дать стране и всему миру иное дыхание. Несмотря на пройденные испытания властью, он очень любил свою малую Родину, никогда не отказывал в благотворительной помощи на общественные благие дела. Посещая ее, общаясь с простым народом, всегда сохранял достоинство, оставался человеком. В привольнеском храме находится дар Михаила Сергеевича - Казанская икона Божией Матери", - написал Ишков в своем Telegram-канале.Он также выразил соболезнования родным и близким Горбачева. "Память о его значимой личности сохраним на красногвардейской земле", - добавил Ишков.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813434530.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813415171_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b9fd850161b5c4a6dc14f5ef7987e55f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ставропольский край, кпсс, умер михаил горбачев, михаил горбачев, россия
Общество, Ставропольский край, КПСС, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Россия
Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья
Глава округа Ставропольского края Ишков рассказал о любви Горбачева к своей малой родине