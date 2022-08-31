https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813454681.html

Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья

Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья - РИА Новости, 31.08.2022

Горбачев очень любил свою малую родину, рассказал глава округа Ставрополья

Первый президент СССР Михаил Горбачёв очень любил свою малую родину, никогда не отказывался помочь в общественных делах, всегда сохранял достоинство, рассказал... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:37

2022-08-31T15:37

2022-08-31T15:37

общество

ставропольский край

кпсс

умер михаил горбачев

михаил горбачев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813415171_0:95:3035:1802_1920x0_80_0_0_0d419ca3764cebae648ea69732060bf0.jpg

ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачёв очень любил свою малую родину, никогда не отказывался помочь в общественных делах, всегда сохранял достоинство, рассказал глава Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Константин Ишков.Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края. Скончался во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни."В период его нахождения в должности главы государства и руководителя КПСС в Советском Союзе произошли серьёзнейшие изменения, которые стали следствием ряда масштабных событий, призванных дать стране и всему миру иное дыхание. Несмотря на пройденные испытания властью, он очень любил свою малую Родину, никогда не отказывал в благотворительной помощи на общественные благие дела. Посещая ее, общаясь с простым народом, всегда сохранял достоинство, оставался человеком. В привольнеском храме находится дар Михаила Сергеевича - Казанская икона Божией Матери", - написал Ишков в своем Telegram-канале.Он также выразил соболезнования родным и близким Горбачева. "Память о его значимой личности сохраним на красногвардейской земле", - добавил Ишков.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813434530.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ставропольский край, кпсс, умер михаил горбачев, михаил горбачев, россия