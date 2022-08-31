https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813437225.html
Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен в мире
Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен в мире - РИА Новости, 31.08.2022
Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен в мире
Президент СССР Михаил Горбачев принимал очень разные, сложные решения в драматические периоды истории России и заложил основы для глобальных перемен в мире,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:56
2022-08-31T14:56
2022-08-31T15:03
политика
умер михаил горбачев
михаил горбачев
дмитрий медведев
ссср
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев принимал очень разные, сложные решения в драматические периоды истории России и заложил основы для глобальных перемен в мире, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Первый и единственный президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Медведев, как сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ, направил телеграмму соболезнования его коллегам, родным и близким."Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев. Он был широко известен как яркий политик, государственный и общественный деятель, оказавший серьезное влияние на ход истории человечества. Михаил Сергеевич принимал очень разные, подчас весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР. Заложил основы для глобальных перемен во всем мире", - говорится в телеграмме.Медведев отметил, что оценки и рекомендации Горбачева, опиравшиеся на богатые знания и опыт, были актуальны и в новой России."Он принимал активное участие в жизни нашего государства, осуществлял значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты. Его профессионализм, работоспособность и самоотдача вызывали глубокое уважение коллег. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Михаила Сергеевича Горбачева, всем, кто его знал и любил", - добавил он.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154354/52/1543545267_13:0:2988:2231_1920x0_80_0_0_6cee5bd4d07b40fa912b9c1aff7e290c.jpg
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T14:56
true
PT3M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, дмитрий медведев, ссср, россия
Политика, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Дмитрий Медведев, СССР, Россия
14:56 31.08.2022 (обновлено: 15:03 31.08.2022)
Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен в мире
Медведев: Горбачев принимал сложные решения и заложил основы для глобальных перемен в мире
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев принимал очень разные, сложные решения в драматические периоды истории России и заложил основы для глобальных перемен в мире, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Первый и единственный президент СССР
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Медведев, как сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ
, направил телеграмму соболезнования его коллегам, родным и близким.
"Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев. Он был широко известен как яркий политик, государственный и общественный деятель, оказавший серьезное влияние на ход истории человечества. Михаил Сергеевич принимал очень разные, подчас весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР. Заложил основы для глобальных перемен во всем мире", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что оценки и рекомендации Горбачева, опиравшиеся на богатые знания и опыт, были актуальны и в новой России.
"Он принимал активное участие в жизни нашего государства, осуществлял значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты. Его профессионализм, работоспособность и самоотдача вызывали глубокое уважение коллег. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Михаила Сергеевича Горбачева, всем, кто его знал и любил", - добавил он.