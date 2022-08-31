https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813437225.html

Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен в мире

Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен в мире - РИА Новости, 31.08.2022

Медведев заявил, что Горбачев заложил основы для глобальных перемен в мире

Президент СССР Михаил Горбачев принимал очень разные, сложные решения в драматические периоды истории России и заложил основы для глобальных перемен в мире,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:56

2022-08-31T14:56

2022-08-31T15:03

политика

умер михаил горбачев

михаил горбачев

дмитрий медведев

ссср

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев принимал очень разные, сложные решения в драматические периоды истории России и заложил основы для глобальных перемен в мире, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Первый и единственный президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Медведев, как сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ, направил телеграмму соболезнования его коллегам, родным и близким."Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев. Он был широко известен как яркий политик, государственный и общественный деятель, оказавший серьезное влияние на ход истории человечества. Михаил Сергеевич принимал очень разные, подчас весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внес свой вклад в развитие политической системы Союза ССР. Заложил основы для глобальных перемен во всем мире", - говорится в телеграмме.Медведев отметил, что оценки и рекомендации Горбачева, опиравшиеся на богатые знания и опыт, были актуальны и в новой России."Он принимал активное участие в жизни нашего государства, осуществлял значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты. Его профессионализм, работоспособность и самоотдача вызывали глубокое уважение коллег. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Михаила Сергеевича Горбачева, всем, кто его знал и любил", - добавил он.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T14:56 true PT3M15S

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Ольга Фомченкова

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