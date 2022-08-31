https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813420501.html
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем - РИА Новости, 31.08.2022
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем
Первый президент СССР Михаил Горбачёв внес большой вклад в восстановление отношений с Израилем и открыл ворота для иммиграции евреев, считает премьер-министр... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:12
2022-08-31T14:12
2022-08-31T14:13
в мире
михаил горбачев
израиль
умер михаил горбачев
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачёв внес большой вклад в восстановление отношений с Израилем и открыл ворота для иммиграции евреев, считает премьер-министр еврейского государства Яир Лапид."Михаил Горбачев, последний президент Советского Союза, скончался прошлой ночью в возрасте 91 года. Смелый лидер и великий государственный деятель, внесший большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем и открывший ворота Советского Союза для массовой еврейской иммиграции в Израиль", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html
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в мире, михаил горбачев, израиль, умер михаил горбачев, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
В мире, Михаил Горбачев, Израиль, Умер Михаил Горбачев, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
14:12 31.08.2022 (обновлено: 14:13 31.08.2022)
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем
Премьер-министр Лапид: Горбачев внес большой вклад в отношения с Израилем