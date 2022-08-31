Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813420501.html
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем - РИА Новости, 31.08.2022
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем
Первый президент СССР Михаил Горбачёв внес большой вклад в восстановление отношений с Израилем и открыл ворота для иммиграции евреев, считает премьер-министр... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:12
2022-08-31T14:13
в мире
михаил горбачев
израиль
умер михаил горбачев
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749469517_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_f0870a386870e80da33ac345de6992f5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачёв внес большой вклад в восстановление отношений с Израилем и открыл ворота для иммиграции евреев, считает премьер-министр еврейского государства Яир Лапид."Михаил Горбачев, последний президент Советского Союза, скончался прошлой ночью в возрасте 91 года. Смелый лидер и великий государственный деятель, внесший большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем и открывший ворота Советского Союза для массовой еврейской иммиграции в Израиль", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749469517_277:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9aaa2a329c4f69c3da881be336280833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил горбачев, израиль, умер михаил горбачев, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
В мире, Михаил Горбачев, Израиль, Умер Михаил Горбачев, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
14:12 31.08.2022 (обновлено: 14:13 31.08.2022)
 
Премьер-министр Израиля назвал Горбачева великим государственным деятелем

Премьер-министр Лапид: Горбачев внес большой вклад в отношения с Израилем

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЯир Лапид
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Яир Лапид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачёв внес большой вклад в восстановление отношений с Израилем и открыл ворота для иммиграции евреев, считает премьер-министр еврейского государства Яир Лапид.
"Михаил Горбачев, последний президент Советского Союза, скончался прошлой ночью в возрасте 91 года. Смелый лидер и великий государственный деятель, внесший большой вклад в восстановление отношений между своей страной и Израилем и открывший ворота Советского Союза для массовой еврейской иммиграции в Израиль", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 12:28
Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью
 
В миреМихаил ГорбачевИзраильУмер Михаил ГорбачевЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала