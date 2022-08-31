https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813417025.html

Главный урок Михаила Горбачева для России

Главный урок Михаила Горбачева для России - РИА Новости, 31.08.2022

Главный урок Михаила Горбачева для России

Россия и Запад прощаются с разными Горбачевыми: в истории нашей страны он останется разрушителем СССР, а для Запада — человеком, закончившим холодную войну и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:26

2022-08-31T14:26

2022-08-31T14:26

авторы

россия

ссср

умер михаил горбачев

михаил горбачев

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813415171_0:95:3035:1802_1920x0_80_0_0_0d419ca3764cebae648ea69732060bf0.jpg

Россия и Запад прощаются с разными Горбачевыми: в истории нашей страны он останется разрушителем СССР, а для Запада — человеком, закончившим холодную войну и открывшим путь к объединению Германии и Европы. Россия хоронит одного из самых неудачных правителей в своей истории, а Запад прощается с "гением, опередившим время". Поэтому неудивительно, если в самом деле будет две церемонии прощания — одна в Москве, на похоронах, и вторая где-нибудь в Лондоне, при участии наших эмигрантов, уверенных в том, что Горбачев "дал свободу России и всему миру".Разница в отношении к одному и тому же человеку неслучайна: она отражает глубочайший раскол между нами и Западом, между большинством российского общества и меньшинством, считающим нашу страну непутевой и заблудшей частью западного "цивилизованного мира". Сам Горбачев не считал нашу страну отсталой и не хотел ее развала, но никто не причинил ей столько страданий и горя, как неумелый и неумный реформатор. Плоды его катастрофического правления мы расхлебываем до сих пор и будем еще долго исправлять его последствия, да и то лишь те, что можно хоть как-то выправить. Но Запад в самом деле оказался в выигрыше по результатам деятельности Горбачева, пусть и на исторически не слишком долгий период. А сейчас Запад еще и использует смерть Горбачева как повод для борьбы за будущее России, проводя параллели между временами перестройки и тем, что якобы ждет нашу страну в будущем. Вот что написал Джо Байден:"Когда он пришел к власти, холодная война длилась уже почти 40 лет, а коммунизм — еще дольше, что имело разрушительные последствия. Немногие высокопоставленные советские чиновники имели мужество признать, что необходимо что-то менять. <...> После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку — открытость и перестройку — не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера, обладающего воображением для того, чтобы увидеть, что другое будущее возможно, и смелостью, чтобы рискнуть всей своей карьерой для достижения этого. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей".Понятно, о чем речь: Россию снова ждут годы политических репрессий, изоляции и лишений, но рано или поздно придет новый Горбачев и принесет русским свободу. Запад рассчитывает на новую перестройку, то есть на то, что Россия снова захочет быть частью "цивилизованного мира" и изменит себя и свою внешнюю политику. Почему на Западе многие действительно верят в это? Потому что наши прозападные либералы (как в эмиграции, так и в самой России) продолжают уверять всех и вся, что пример Горбачева показывает, что все возможно даже в "этой богом проклятой стране". Придет великий реформатор и повернет Россию в правильную сторону. Надо только ждать и работать над этим, как это уже было в советские годы, поддерживать "хороших русских" в эмиграции и в подполье в самой России.Пустые мечтания? Да, если мы сами усвоим главный урок горбачевского правления. А он состоит в том, что Россия не просто не может быть частью Запада или даже его союзницей, она должна всячески укреплять свою самостоятельность и самодостаточность. Но ведь СССР и был крайне самостоятельным и самодостаточным государством — куда уж больше? Однако именно в его руководстве появился человек, который захотел двигаться в сторону "общечеловеческих ценностей" и за три-четыре года привел всю систему в состояние развала. Где гарантия, что подобное же не повторится снова?СССР действительно претендовал на уникальность своей идеологии и социально-экономической модели, и именно в его годы наша страна достигла максимума своего могущества и вовсе не стремилась стать частью Запада (который вообще воспринимался как главный противник), но все это стояло на чрезвычайно шатком фундаменте. Называвшемся коммунистической идеей. И пока ее разделяла большая часть населения и правящей элиты, СССР был неуязвим. Но когда в 70-е годы началось разочарование в перспективах коммунизма, особенно в средних эшелонах номенклатуры, вся система оказалась под угрозой. И приход в 1985 году к власти Горбачева привел к тому, что вместо назревших и осмысленных реформ прошел процесс одновременной перестройки всего и вся: экономики, идеологии, внешней политики. И сам Горбачев, и активная часть его окружения не понимали, к каким последствиям приведут начатые ими реформы, а когда само их продвижение стало приводить к разбалансированию всей системы власти, общественных отношений и экономики, просто стали шарахаться из стороны в сторону, нажимая одновременно на газ и на тормоз.И главной причиной этому было как раз то, что они уже не были коммунистами, то есть не верили в ту идею, на которой был построен Советский Союз. Они хотели двигаться сначала в сторону конвергенции (то есть синтеза социализма и капитализма), а потом уже в сторону чистой рыночной экономики. Но при этом они не были и капиталистами, то есть не знали толком ни принципов организации западного общества, ни законов глобального рынка и экономики. Потому что если бы они действительно знали их, то понимали бы абсолютную неприемлемость для нашей страны многих из западных институтов и инструментов.Не верили в коммунизм, не знали сути капитализма — в итоге развалили великую страну. А главной причиной их незнания было еще одно "не": непонимание России, отсутствие ощущения принадлежности к тысячелетней уникальной цивилизации. Да, это была родовая травма большевизма, но за семь десятилетий советской власти были и попытки адаптации, то есть русификации марксизма-ленинизма, и отказ от идеи мировой революции, и серьезнейшие почвеннические тенденции. Но увы, их оказалось недостаточно для того, чтобы сформировать действительно национально мыслящую, способную отвечать на вызовы времени (то есть проводить серьезные реформы) элиту. Конечно, высшие слои номенклатуры были в своем абсолютном большинстве честны и патриотичны (хотя зачастую и догматичны), но третий-четвертый эшелон элит (включая и немалую часть интеллигенции) идейно абсолютно прогнили и заразились тем, что раньше называли "низкопоклонством перед Западом". Поэтому после краха всей политики Горбачева они и перехватили инициативу, став главными выгодополучателями последствий величайшей геополитической катастрофы.Сейчас Россия исправляет последствия распада Союза, то есть восстанавливает свое единство. Это тяжелейший и долгий процесс, неизбежный и неотвратимый. Но еще более важным, если говорить о стратегических целях, является процесс формирования и воспитания по-настоящему самостоятельной национальной элиты, состоящей из людей, любящих и знающих Россию, обладающих действительно свободным от чужих схем национальным самосознанием. Это станет главной гарантией, что никакой новой катастрофической перестройки у нас никогда не случится, но мы сможем сформулировать и построить по-настоящему крепкий социально-экономический строй, отвечающий интересам нашего народа. И это будет лучшим свидетельством того, что мы усвоили уроки горбачевского провала.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813308300.html

https://ria.ru/20220831/nato-1813306958.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813372166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/gorbachev-1813327296.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813307647.html

россия

ссср

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, россия, ссср, умер михаил горбачев, михаил горбачев, европа