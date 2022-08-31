Рейтинг@Mail.ru
Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813416403.html
Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник
Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник - РИА Новости, 31.08.2022
Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник
Первый президент СССР Михаил Горбачев в последние годы начал писать книгу, но так и не успел ее закончить, рассказал РИА Новости его последний пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:57
2022-08-31T14:18
михаил горбачев
умер михаил горбачев
цк кпсс
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первый президент СССР Михаил Горбачев в последние годы начал писать книгу, но так и не успел ее закончить, рассказал РИА Новости его последний пресс-секретарь Андрей Грачев, проживающий в Париже.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Последний наш разговор (с Михаилом Горбачевым – ред.) был в конце весны, он был уже в довольно слабом состоянии, но живо всем интересовался. Горбачев мне успел сказать, что он еще не оставил надежды закончить еще одну свою книгу, которую он начал, он ее назвал "Мои университеты", - сказал Грачев в беседе с агентством.По его словам, у Горбачева были планы по ее публикации, он говорил, что обсуждал содержание книги со своими помощниками."Но теперь уже эта книга останется ненаписанной. Горбачев продолжал всем интересоваться и думал о том, как продолжить то, что он начал 35 лет назад", - заключил бывший помощник президента СССР.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813394539.html
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813378713.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39238792201432a0cd41d006d7e9d01c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил горбачев, умер михаил горбачев, цк кпсс, ссср, общество
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, ЦК КПСС, СССР, Общество
13:57 31.08.2022 (обновлено: 14:18 31.08.2022)
 
Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник

Экс-помощник Горбачева: первый президент СССР не закончил книгу, над которой работал

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первый президент СССР Михаил Горбачев в последние годы начал писать книгу, но так и не успел ее закончить, рассказал РИА Новости его последний пресс-секретарь Андрей Грачев, проживающий в Париже.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 12:43
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева
"Последний наш разговор (с Михаилом Горбачевым – ред.) был в конце весны, он был уже в довольно слабом состоянии, но живо всем интересовался. Горбачев мне успел сказать, что он еще не оставил надежды закончить еще одну свою книгу, которую он начал, он ее назвал "Мои университеты", - сказал Грачев в беседе с агентством.
По его словам, у Горбачева были планы по ее публикации, он говорил, что обсуждал содержание книги со своими помощниками.
"Но теперь уже эта книга останется ненаписанной. Горбачев продолжал всем интересоваться и думал о том, как продолжить то, что он начал 35 лет назад", - заключил бывший помощник президента СССР.
Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 12:02
Зюганов заявил, что не разделяет мнения мировых политиков о Горбачеве
 
Михаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевЦК КПСССССРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала