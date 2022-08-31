https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813416403.html

Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник

Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник - РИА Новости, 31.08.2022

Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник

Первый президент СССР Михаил Горбачев в последние годы начал писать книгу, но так и не успел ее закончить, рассказал РИА Новости его последний пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:57

2022-08-31T13:57

2022-08-31T14:18

михаил горбачев

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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первый президент СССР Михаил Горбачев в последние годы начал писать книгу, но так и не успел ее закончить, рассказал РИА Новости его последний пресс-секретарь Андрей Грачев, проживающий в Париже.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Последний наш разговор (с Михаилом Горбачевым – ред.) был в конце весны, он был уже в довольно слабом состоянии, но живо всем интересовался. Горбачев мне успел сказать, что он еще не оставил надежды закончить еще одну свою книгу, которую он начал, он ее назвал "Мои университеты", - сказал Грачев в беседе с агентством.По его словам, у Горбачева были планы по ее публикации, он говорил, что обсуждал содержание книги со своими помощниками."Но теперь уже эта книга останется ненаписанной. Горбачев продолжал всем интересоваться и думал о том, как продолжить то, что он начал 35 лет назад", - заключил бывший помощник президента СССР.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813394539.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813378713.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил горбачев, умер михаил горбачев, цк кпсс, ссср, общество