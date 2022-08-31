13:57 31.08.2022 (обновлено: 14:18 31.08.2022)
Горбачев не успел закончить книгу, над которой работал, заявил экс-помощник
Экс-помощник Горбачева: первый президент СССР не закончил книгу, над которой работал
Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первый президент СССР Михаил Горбачев в последние годы начал писать книгу, но так и не успел ее закончить, рассказал РИА Новости его последний пресс-секретарь Андрей Грачев, проживающий в Париже.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
"Последний наш разговор (с Михаилом Горбачевым – ред.) был в конце весны, он был уже в довольно слабом состоянии, но живо всем интересовался. Горбачев мне успел сказать, что он еще не оставил надежды закончить еще одну свою книгу, которую он начал, он ее назвал "Мои университеты", - сказал Грачев в беседе с агентством.
По его словам, у Горбачева были планы по ее публикации, он говорил, что обсуждал содержание книги со своими помощниками.
"Но теперь уже эта книга останется ненаписанной. Горбачев продолжал всем интересоваться и думал о том, как продолжить то, что он начал 35 лет назад", - заключил бывший помощник президента СССР.
Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.