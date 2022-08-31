https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813409500.html

Меркель не сможет посетить церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы

Меркель не сможет посетить церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы - РИА Новости, 31.08.2022

Меркель не сможет посетить церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за травмы колена не рассматривает возможность посещения церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, сообщило немецкое... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:34

2022-08-31T13:34

2022-08-31T13:44

в мире

германия

ангела меркель

михаил горбачев

умер михаил горбачев

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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за травмы колена не рассматривает возможность посещения церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, сообщило немецкое информагентство Dpa.Как уточнила пресс-секретарь Меркель, деталей такой церемонии пока нет."Меркель в любом случае не смогла бы участвовать (в церемонии) в сентябре, так как в конце отпуска она получила травму колена", - цитирует агентство представителя Меркель. Уточняется, что отпуск экс-канцлера завершился около трех недель назад.По словам пресс-секретаря, несмотря на то, что процесс выздоровления идет хорошо, в настоящее время такие поездки нежелательны.Сама Меркель отдала дань уважения Горбачеву, сообщив, что известие о его смерти она восприняла с большой печалью."Горбачев написал мировую историю. Он стал примером того, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему", - цитирует ее заявление Dpa. По словам экс-канцлера, без смелости Горбачева "за открытость и перестройку, мирная революция в ГДР была бы невозможна".

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813363362.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813302764.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, ангела меркель, михаил горбачев, умер михаил горбачев