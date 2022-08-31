https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813409500.html
Меркель не сможет посетить церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы
Меркель не сможет посетить церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы - РИА Новости, 31.08.2022
Меркель не сможет посетить церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за травмы колена не рассматривает возможность посещения церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, сообщило немецкое... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:34
2022-08-31T13:34
2022-08-31T13:44
в мире
германия
ангела меркель
михаил горбачев
умер михаил горбачев
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за травмы колена не рассматривает возможность посещения церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, сообщило немецкое информагентство Dpa.Как уточнила пресс-секретарь Меркель, деталей такой церемонии пока нет."Меркель в любом случае не смогла бы участвовать (в церемонии) в сентябре, так как в конце отпуска она получила травму колена", - цитирует агентство представителя Меркель. Уточняется, что отпуск экс-канцлера завершился около трех недель назад.По словам пресс-секретаря, несмотря на то, что процесс выздоровления идет хорошо, в настоящее время такие поездки нежелательны.Сама Меркель отдала дань уважения Горбачеву, сообщив, что известие о его смерти она восприняла с большой печалью."Горбачев написал мировую историю. Он стал примером того, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему", - цитирует ее заявление Dpa. По словам экс-канцлера, без смелости Горбачева "за открытость и перестройку, мирная революция в ГДР была бы невозможна".
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813363362.html
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813302764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, ангела меркель, михаил горбачев, умер михаил горбачев
В мире, Германия, Ангела Меркель, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев
13:34 31.08.2022 (обновлено: 13:44 31.08.2022)
Меркель не сможет посетить церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы
Экс-канцлер ФРГ Меркель не сможет посетить церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за травмы колена не рассматривает возможность посещения церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, сообщило немецкое информагентство Dpa
.
Как уточнила пресс-секретарь Меркель, деталей такой церемонии пока нет.
"Меркель в любом случае не смогла бы участвовать (в церемонии) в сентябре, так как в конце отпуска она получила травму колена", - цитирует агентство представителя Меркель. Уточняется, что отпуск экс-канцлера завершился около трех недель назад.
По словам пресс-секретаря, несмотря на то, что процесс выздоровления идет хорошо, в настоящее время такие поездки нежелательны.
Сама Меркель отдала дань уважения Горбачеву, сообщив, что известие о его смерти она восприняла с большой печалью.
"Горбачев написал мировую историю. Он стал примером того, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему", - цитирует ее заявление Dpa. По словам экс-канцлера, без смелости Горбачева "за открытость и перестройку, мирная революция в ГДР была бы невозможна".