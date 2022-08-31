https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813402331.html

Экс-посол Южной Кореи в России рассказал о преданности Горбачева супруге

Экс-посол Южной Кореи в России рассказал о преданности Горбачева супруге - РИА Новости, 31.08.2022

Экс-посол Южной Кореи в России рассказал о преданности Горбачева супруге

Бывший посол Южной Кореи в России Чан Тхэ Ик, который не раз встречался с Михаилом Горбачевым лично, рассказал в интервью РИА Новости, что первый президент СССР РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:06

2022-08-31T13:06

2022-08-31T13:06

россия

южная корея

ссср

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михаил горбачев

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СЕУЛ, 31 авг – РИА Новости. Бывший посол Южной Кореи в России Чан Тхэ Ик, который не раз встречался с Михаилом Горбачевым лично, рассказал в интервью РИА Новости, что первый президент СССР был трогательно предан своей супруге.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада."Когда в 2002 году я был назначен 7-м послом Южной Кореи в РФ, Горбачев уже ушел с поста. Работая послом, я дважды приглашал Горби (так Чан Тхэ Ик именует Горбачева – ред.) в посольскую резиденцию. На самом деле, еще до встречи с ним я посетил могилу его жены Раисы на Новодевичьем кладбище. Горби был преданным мужем, который первый из лидеров СССР и затем России представил народу свою жену. Я был тронут этой его чертой", - вспоминает Чан Тхэ Ик.С подачи "железной леди" премьера Британии Маргарет Тетчер на Западе Горбачева стали называть Горби.По словам Чан Тхэ Ика, Горбачев после вступления в партию загорелся идеей исправить ошибки коммунистической системы в стране, при которой люди выполняли лишь положенный минимум."Когда я встретился с ним, будучи послом в России, я спросил его, когда он начал планировать "перестройку и гласность". Горби окончил юрфак в Москве, затем работал на Кавказе (обязательная карьера для кандидатов на государственную должность, чтобы получить опыт жизни среди народа) в соответствии с политикой Советской коммунистической партии. Позже он вступил в Коммунистическую партию в качестве кадрового сотрудника и, по его словам, возникла проблема", - сказал экс-посол."В то время в политико-экономической системе люди делали только то, что им приказывали, что было положено. Например, водитель грузовика безучастно наблюдал за тем, что обертка продукта порвалась, говоря, что это не его ответственность. И (Горбачев - ред.) решил, если станет лидером, обязательно разрешить проблемные моменты такой коммунистической системы", - отметил экс-посол.Президент Корейской ассоциации международных отношений Чан Тхэ Ик в прошлом работал в южнокорейском МИДе, был послом Южной Кореи в Египте, Италии, России, был советником президента по внешней политике и безопасности. Работая послом в РФ в 2002-2004 годах, он несколько раз встретился с Горбачевым.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813369201.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813378713.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813380153.html

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