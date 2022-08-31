https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813394539.html

В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева

В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева

Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:43

2022-08-31T12:43

2022-08-31T12:43

россия

михаил горбачев

умер михаил горбачев

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо подождать, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это решение принимает президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил горбачев, умер михаил горбачев, дмитрий песков