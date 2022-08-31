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В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева
Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:43
2022-08-31T12:43
россия
михаил горбачев
умер михаил горбачев
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо подождать, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это решение принимает президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать", - сказал Песков.
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россия, михаил горбачев, умер михаил горбачев, дмитрий песков
Россия, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Дмитрий Песков
12:43 31.08.2022
 
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева

Песков: решение об увековечении памяти Горбачева принимает президент или городские власти

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо подождать, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это решение принимает президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать", - сказал Песков.
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
12:28
Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью
 
РоссияМихаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевДмитрий Песков
 
 
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