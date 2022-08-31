https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813394539.html
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева
Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:43
2022-08-31T12:43
2022-08-31T12:43
россия
михаил горбачев
умер михаил горбачев
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо подождать, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это решение принимает президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил горбачев, умер михаил горбачев, дмитрий песков
Россия, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева
Песков: решение об увековечении памяти Горбачева принимает президент или городские власти