https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html

Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью

Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью - РИА Новости, 31.08.2022

Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью

Бывший президент СССР Михаил Горбачев является очень сложной и противоречивой личностью, но он часть российской истории, которая войдет в века, заявил во время... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:28

2022-08-31T12:28

2022-08-31T12:28

политика

умер михаил горбачев

михаил горбачев

дмитрий песков

ссср

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев является очень сложной и противоречивой личностью, но он часть российской истории, которая войдет в века, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это очень сложная, очень многогранная и очень зачастую противоречивая личность. До сих пор вызывает очень жесткие порой споры в нашем обществе. Но это часть нашей истории, которая уже войдет в века", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

ссср

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, дмитрий песков, ссср, россия