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Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью
Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью - РИА Новости, 31.08.2022
Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью
Бывший президент СССР Михаил Горбачев является очень сложной и противоречивой личностью, но он часть российской истории, которая войдет в века, заявил во время... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:28
2022-08-31T12:28
политика
умер михаил горбачев
михаил горбачев
дмитрий песков
ссср
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев является очень сложной и противоречивой личностью, но он часть российской истории, которая войдет в века, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это очень сложная, очень многогранная и очень зачастую противоречивая личность. До сих пор вызывает очень жесткие порой споры в нашем обществе. Но это часть нашей истории, которая уже войдет в века", - сказал Песков.
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политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, дмитрий песков, ссср, россия
Политика, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Дмитрий Песков, СССР, Россия
12:28 31.08.2022
 
Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью

Песков назвал Горбачева очень сложной, многогранной и зачастую противоречивой личностью

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев является очень сложной и противоречивой личностью, но он часть российской истории, которая войдет в века, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень сложная, очень многогранная и очень зачастую противоречивая личность. До сих пор вызывает очень жесткие порой споры в нашем обществе. Но это часть нашей истории, которая уже войдет в века", - сказал Песков.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев
 
ПолитикаУмер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевДмитрий ПесковСССРРоссия
 
 
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