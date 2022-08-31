https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html
Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью
Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью - РИА Новости, 31.08.2022
Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью
Бывший президент СССР Михаил Горбачев является очень сложной и противоречивой личностью, но он часть российской истории, которая войдет в века, заявил во время... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:28
2022-08-31T12:28
2022-08-31T12:28
политика
умер михаил горбачев
михаил горбачев
дмитрий песков
ссср
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев является очень сложной и противоречивой личностью, но он часть российской истории, которая войдет в века, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это очень сложная, очень многогранная и очень зачастую противоречивая личность. До сих пор вызывает очень жесткие порой споры в нашем обществе. Но это часть нашей истории, которая уже войдет в века", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков назвал Горбачева многогранной и противоречивой личностью
Песков назвал Горбачева очень сложной, многогранной и зачастую противоречивой личностью