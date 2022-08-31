https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813375023.html
Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе
Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе - РИА Новости, 31.08.2022
Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе
Председатель Европейского совета Шарль Мишель почтил память Михаила Горбачева, заявив, что он посвятил жизнь государственной службе с глубокой приверженностью... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:54
2022-08-31T11:54
2022-08-31T11:54
политика
михаил горбачев
ссср
умер михаил горбачев
шарль мишель
евросовет
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель почтил память Михаила Горбачева, заявив, что он посвятил жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе."Мы помним наследие Михаила Горбачева. Человек, который посвятил свою жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе. Я хочу выразить свои соболезнования его семье, друзьям и русским людям", - написал Мишель в Twitter.Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе
Глава Евросовета Мишель: Горбачев посвятил жизнь государственной службе, миру и свободе