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Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе
Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе - РИА Новости, 31.08.2022
Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе
Председатель Европейского совета Шарль Мишель почтил память Михаила Горбачева, заявив, что он посвятил жизнь государственной службе с глубокой приверженностью... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:54
2022-08-31T11:54
политика
михаил горбачев
ссср
умер михаил горбачев
шарль мишель
евросовет
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель почтил память Михаила Горбачева, заявив, что он посвятил жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе."Мы помним наследие Михаила Горбачева. Человек, который посвятил свою жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе. Я хочу выразить свои соболезнования его семье, друзьям и русским людям", - написал Мишель в Twitter.Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
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политика, михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, шарль мишель, евросовет
Политика, Михаил Горбачев, СССР, Умер Михаил Горбачев, Шарль Мишель, Евросовет
11:54 31.08.2022
 
Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе

Глава Евросовета Мишель: Горбачев посвятил жизнь государственной службе, миру и свободе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель почтил память Михаила Горбачева, заявив, что он посвятил жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе.
"Мы помним наследие Михаила Горбачева. Человек, который посвятил свою жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе. Я хочу выразить свои соболезнования его семье, друзьям и русским людям", - написал Мишель в Twitter.
Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев
 
ПолитикаМихаил ГорбачевСССРУмер Михаил ГорбачевШарль МишельЕвросовет
 
 
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