https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813375023.html

Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе

Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе - РИА Новости, 31.08.2022

Глава Евросовета заявил, что Горбачев посвятил жизнь миру и свободе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель почтил память Михаила Горбачева, заявив, что он посвятил жизнь государственной службе с глубокой приверженностью... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:54

2022-08-31T11:54

2022-08-31T11:54

политика

михаил горбачев

ссср

умер михаил горбачев

шарль мишель

евросовет

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель почтил память Михаила Горбачева, заявив, что он посвятил жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе."Мы помним наследие Михаила Горбачева. Человек, который посвятил свою жизнь государственной службе с глубокой приверженностью миру и свободе. Я хочу выразить свои соболезнования его семье, друзьям и русским людям", - написал Мишель в Twitter.Первый президент СССР Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

ссср

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Ольга Фомченкова

политика, михаил горбачев, ссср, умер михаил горбачев, шарль мишель, евросовет