11:42 31.08.2022 (обновлено: 13:12 31.08.2022)
Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории
Президент России Путин заявил об огромном влиянии Михаила Горбачева на ход мировой истории
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган перед началом встречи на высшем уровне в Рейкьявике
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган перед началом встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, отметив что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачёва. Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что Горбачев понимал необходимость реформ, стремился предложить свои решения назревших проблем.
Путин также отметил благотворительную, просветительскую деятельность, которую Горбачёв вёл все последние годы.