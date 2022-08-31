https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813372166.html

Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории

Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории - РИА Новости, 31.08.2022

Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, отметив что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:42

2022-08-31T11:42

2022-08-31T13:12

политика

умер михаил горбачев

михаил горбачев

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, отметив что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачёва. Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что Горбачев понимал необходимость реформ, стремился предложить свои решения назревших проблем.Путин также отметил благотворительную, просветительскую деятельность, которую Горбачёв вёл все последние годы.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, владимир путин