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Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории - РИА Новости, 31.08.2022
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Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории
Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории - РИА Новости, 31.08.2022
Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, отметив что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:42
2022-08-31T13:12
политика
умер михаил горбачев
михаил горбачев
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, отметив что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачёва. Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что Горбачев понимал необходимость реформ, стремился предложить свои решения назревших проблем.Путин также отметил благотворительную, просветительскую деятельность, которую Горбачёв вёл все последние годы.
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политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, владимир путин
Политика, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Владимир Путин
11:42 31.08.2022 (обновлено: 13:12 31.08.2022)
 
Путин заявил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории

Президент России Путин заявил об огромном влиянии Михаила Горбачева на ход мировой истории

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган перед началом встречи на высшем уровне в Рейкьявике
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган перед началом встречи на высшем уровне в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган перед началом встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, отметив что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачёва. Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что Горбачев понимал необходимость реформ, стремился предложить свои решения назревших проблем.
Путин также отметил благотворительную, просветительскую деятельность, которую Горбачёв вёл все последние годы.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев
 
ПолитикаУмер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевВладимир Путин
 
 
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