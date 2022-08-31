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Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР
Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР - РИА Новости, 31.08.2022
Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Михаил Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:35
2022-08-31T11:35
в мире
михаил горбачев
умер михаил горбачев
збигнев рау
обсе
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ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Михаил Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР.Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Умер Михаил Горбачев. Беспрецедентным образом он увеличил масштаб свободы порабощенных народов Советского союза, дав им надежду на более достойную жизнь", - написал Рау в Twitter.
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в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, збигнев рау, обсе, ссср
В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Збигнев Рау, ОБСЕ, СССР
11:35 31.08.2022
 
Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР

Глава ОБСЕ Рау: Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Михаил Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР.
Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
"Умер Михаил Горбачев. Беспрецедентным образом он увеличил масштаб свободы порабощенных народов Советского союза, дав им надежду на более достойную жизнь", - написал Рау в Twitter.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев
 
В миреМихаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевЗбигнев РауОБСЕСССР
 
 
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