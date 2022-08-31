https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813369201.html

Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР

Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР - РИА Новости, 31.08.2022

Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Михаил Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:35

2022-08-31T11:35

2022-08-31T11:35

в мире

михаил горбачев

умер михаил горбачев

збигнев рау

обсе

ссср

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ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Михаил Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР.Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Умер Михаил Горбачев. Беспрецедентным образом он увеличил масштаб свободы порабощенных народов Советского союза, дав им надежду на более достойную жизнь", - написал Рау в Twitter.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

ссср

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев, збигнев рау, обсе, ссср