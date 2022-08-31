https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813369201.html
Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР
Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР - РИА Новости, 31.08.2022
Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Михаил Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:35
2022-08-31T11:35
2022-08-31T11:35
в мире
михаил горбачев
умер михаил горбачев
збигнев рау
обсе
ссср
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ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Михаил Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР.Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Умер Михаил Горбачев. Беспрецедентным образом он увеличил масштаб свободы порабощенных народов Советского союза, дав им надежду на более достойную жизнь", - написал Рау в Twitter.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава ОБСЕ заявил, что Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР
Глава ОБСЕ Рау: Горбачев увеличил масштаб свободы народов СССР