https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813363362.html

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева

Информации насчет участия президента РФ Владимира Путина в похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет, формат процедуры зависит от пожелания... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:18

2022-08-31T11:18

2022-08-31T11:25

политика

умер михаил горбачев

михаил горбачев

владимир путин

дмитрий песков

ссср

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Информации насчет участия президента РФ Владимира Путина в похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет, формат процедуры зависит от пожелания родных и близких покойного политика, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, владимир путин, дмитрий песков, ссср, россия