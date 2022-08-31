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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева
Информации насчет участия президента РФ Владимира Путина в похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет, формат процедуры зависит от пожелания... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:18
2022-08-31T11:25
политика
умер михаил горбачев
михаил горбачев
владимир путин
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ссср
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Информации насчет участия президента РФ Владимира Путина в похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет, формат процедуры зависит от пожелания родных и близких покойного политика, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
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политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, владимир путин, дмитрий песков, ссср, россия
Политика, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, СССР, Россия
11:18 31.08.2022 (обновлено: 11:25 31.08.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева

Песков заявил, что пока нет информации, как будут проходить похороны Горбачева

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Информации насчет участия президента РФ Владимира Путина в похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет, формат процедуры зависит от пожелания родных и близких покойного политика, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока не знаем, как все будет, какая будет процедура. Это же тоже будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока нет информации на этот счёт", - сказал Песков.
Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев
 
ПолитикаУмер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевВладимир ПутинДмитрий ПесковСССРРоссия
 
 
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