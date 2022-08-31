https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813363362.html
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева
Информации насчет участия президента РФ Владимира Путина в похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет, формат процедуры зависит от пожелания... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:18
2022-08-31T11:18
2022-08-31T11:25
политика
умер михаил горбачев
михаил горбачев
владимир путин
дмитрий песков
ссср
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Информации насчет участия президента РФ Владимира Путина в похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет, формат процедуры зависит от пожелания родных и близких покойного политика, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политика, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, СССР, Россия
11:18 31.08.2022 (обновлено: 11:25 31.08.2022)
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Горбачева
Песков заявил, что пока нет информации, как будут проходить похороны Горбачева